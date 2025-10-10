Cuándo volverá a jugar Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El próximo enfrentamiento ante el Pirata no solo tendrá un valor competitivo, sino que también estará cargado de emoción por la reciente pérdida. El club de la Ribera se encuentra actualmente segundo en la tabla anual con 50 puntos, a solo tres unidades de Rosario Central, líder con un partido menos, y un punto por encima de River, al que recibirá en la Bombonera el 9 de noviembre.

La posición en la tabla anual es clave, ya que otorga tres plazas para la edición 2026 de la Copa Libertadores, certamen que Boca no disputa desde hace dos años.

bombonera russo velatorio

La programación completa de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 17 de octubre

19.00 Racing – Aldosivi (Zona A)

21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B)

21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A)

Sábado 18 de octubre

15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A)

18.00 Boca – Belgrano (Zona A)

22.15 Talleres – River (Zona B)

Domingo 19 de octubre

15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B)

15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal)

18.00 Rosario Central – Platense (Zona B)

18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B)

Lunes 20 de octubre

19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A)

19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B)

21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B)

Martes 21 de octubre

19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A)

Miércoles 22 de octubre

19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A)

El regreso a la Bombonera representa un punto de inflexión para el club: retomar la competencia deportiva mientras honra a una de las figuras más emblemáticas de su historia, en un escenario que fue testigo de muchos de sus logros y memorables victorias. Este partido marcará así el inicio de un ciclo de transición, en el que el legado de Russo seguirá presente en cada decisión y cada gesto del equipo dentro y fuera del campo.