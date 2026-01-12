Cómo pasa las vacaciones Chiqui Tapia en Mar del Plata: así reacciona la gente
El titular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) eligió la costa local para afrontar los calurosos días de verano. Mirá el video.
El Balneario 12 de Mar del Plata fue sorprendido este lunes con la presencia de Claudio Chiqui Tapia, quien ingresó al lugar acompañado de sus seres queridos y recibiendo todo el afecto de la gente. El titular de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) eligió la costa local para afrontar este caluroso enero y se detuvo para conversar con la gente.
La reacción de las personas que allí se encontraban fue inmediata: "Un aplauso para el campeón, viejo, vamos", dijo un hombre, para luego comenzar a corear con otros "dale, campeón", mientras el dirigente se tomaba fotos con los veraneantes. Tapia pretendía distenderse y pasar un buen momento en familia, pero cada vez se le acercaba más gente, así que debió detenerse y atender a sus seguidores.
De esta manera y como es habitual en sus veranos, a Chiqui se lo vio en el Balneario 12 de Punta Mogotes, un punto de encuentro clásico para dirigentes del fútbol y la política. Allí pasó tardes tomando mate y conversando de manera distendida. A pesar de estar en la costa, continúa activo en sus funciones, especialmente como presidente de la CEAMSE (cargo que asumió recientemente) y preparando lo que será el año del Mundial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario