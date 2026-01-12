Cómo pasa las vacaciones Chiqui Tapia en Mar del Plata: así reacciona la gente

chiqui tapia en mar del plata

De esta manera y como es habitual en sus veranos, a Chiqui se lo vio en el Balneario 12 de Punta Mogotes, un punto de encuentro clásico para dirigentes del fútbol y la política. Allí pasó tardes tomando mate y conversando de manera distendida. A pesar de estar en la costa, continúa activo en sus funciones, especialmente como presidente de la CEAMSE (cargo que asumió recientemente) y preparando lo que será el año del Mundial.