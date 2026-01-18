MinutoUno

¿Qué jugador es? El exgoleador que luego de su retiro trabaja como pizzero

Deportes

Goleador en México y con un breve paso por Manchester City, este exdelantero se metió en el mundo de la gastronomía tras su retiro. Los detalles en la nota.

Debutó en Argentina y jugó en la Premier

Debutó en Argentina y jugó en la Premier, aunque su mejor versión se vio en el fútbol de Centroamérica. 

Matías Vuoso dejó una huella imborrable en México, donde se consagró como uno de los mejores delanteros gracias a su capacidad goleadora. Sin embargo, antes de recalar en la liga de Centroamérica, debutó en Argentina y dio el salto a la élite del fútbol: la Premier League.

Pero con el retiro llegó una etapa completamente distinta. Alejado de la exigencia del deporte de alto rendimiento, decidió explorar una faceta nueva y encontró en la cocina un espacio perfecto para demostrar su creatividad. De esta manera, el exdelantero abrió su propia pizzería.

Matías 'Toro' Vuoso y su paso por el fútbol

Mexico Vuoso
El exdelantero disputó la Copa América 2015 con México.

El exdelantero disputó la Copa América 2015 con México.

Vuoso inició su camino en el fútbol en Banfield de Mar del Plata, rendimiento que le permitió llegar a Independiente y debutar en la Primera División. En Avellaneda comenzó a destacarse dentro del área, lo que le abrió rápidamente la posibilidad de emigrar al fútbol europeo.

Su paso por el Manchester City fue breve y sin continuidad, marcado por las exigencias de la Premier League. El verdadero despegue de su carrera se dio en México, donde encontró regularidad dentro del campo de juego.

En Santos Laguna alcanzó su mejor nivel y se consolidó como uno de los goleadores más importantes del campeonato, lo que luego le permitió vestir camisetas de peso como América, Atlas y Cruz Azul, además de pasar por otros clubes del país. En el cierre de su carrera regresó a Argentina para jugar en Talleres.

Se retiró con más de 500 partidos disputados y cerca de 200 goles convertidos. Tras nacionalizarse mexicano, también tuvo participación con la selección, jugando encuentros de Eliminatorias rumbo al Mundial 2010 e integrando el plantel que disputó la Copa América 2015.

Su vida después del retiro

matias vuoso
Vuoso, tras colgar los botines, se metió de lleno en el mundo de la gastronomía.

Vuoso, tras colgar los botines, se metió de lleno en el mundo de la gastronomía.

Tras retirarse del fútbol y pasar brevemente por el showbol, Vuoso se alejó del deporte y se volcó de lleno a la gastronomía. En México abrió su propio local, “Emilianos Pizzas y Ensaladas”, con el que inició una nueva etapa fuera de la cancha.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas