¿Qué jugador es? El exgoleador que luego de su retiro trabaja como pizzero

Se retiró con más de 500 partidos disputados y cerca de 200 goles convertidos. Tras nacionalizarse mexicano, también tuvo participación con la selección, jugando encuentros de Eliminatorias rumbo al Mundial 2010 e integrando el plantel que disputó la Copa América 2015.

Su vida después del retiro

matias vuoso Vuoso, tras colgar los botines, se metió de lleno en el mundo de la gastronomía.

Tras retirarse del fútbol y pasar brevemente por el showbol, Vuoso se alejó del deporte y se volcó de lleno a la gastronomía. En México abrió su propio local, “Emilianos Pizzas y Ensaladas”, con el que inició una nueva etapa fuera de la cancha.