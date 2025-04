Chiqui Tapia, sobre el escándalo en San Lorenzo con Marcelo Moretti: "No puedo opinar"

"Sobre las gestiones de cada club soy muy respetuoso. Cada club tiene su presidente, su comisión directiva, la votan los socios. Yo no voto, yo no elijo presidentes", declaró enfático Tapia al destacar la autonomía de los clubes y dejó el caso en manos del Tribunal de Ética de la AFA, que ya abrió un expediente para investigar los hechos.

Además, el dirigente de la AFA explicó que el tribunal autónomo será el encargado de llevar adelante las investigaciones pertinentes, y evitó emitir opiniones sobre las denuncias penales relacionadas con el caso.

"No puedo opinar, porque también me ha pasado a mí. A lo largo de estos ocho años, no sé, me deben haber metido 10 o 12 denuncias. Debo ser el presidente más denunciado en la historia del fútbol argentino", comentó sobre la complicada situación que atraviesa Marcelo Moretti.

El escándalo, que salió a la luz en un informe de Canal 9, llevó a Moretti a anunciar su licencia como presidente de San Lorenzo, dejando al vicepresidente primero, Néstor Navarro, al frente del club. Navarro ya asumió funciones y estuvo presente en Ciudad Deportiva este viernes.

marcelo moretti 1

Allanaron la sede de San Lorenzo y la casa de Marcelo Moretti tras los escandalosos videos

Personal de la Policía de la Ciudad y el Centro de Información Judicial realizó este viernes un allanamiento en la sede del club San Lorenzo de Almagro ubicada sobre la Avenida La Plata, en el barrio porteño de Flores para recopilar pruebas sobre el supuesto pago de una coima al presidente de la institución, Marcelo Moretti.

En el video, que es una cámara oculta, se ve claramente a Marcelo Moretti tomando un fajo de dólares que serían U$S 25.000 de parte de María José Scotini, una empresaria de los medios de Mar del Plata que quería lograr que su hijo jugara en el club azulgrana.

A raíz de la publicación del video Marcelo Moretti fue denunciado penalmente por César Francis, excandidato a presidente de San Lorenzo, y por los exdirigentes del club Pablo García Lago y Néstor Ortigoza, otrora miembro de la Comisión Directiva.

Este viernes, además del allanamiento en Avenida La Plata, los alrededores del estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores amanecieron con pintadas que exigen la renuncia del presidente del club que ya pidió su licencia del cargo.

"Andate Moretti, renunciá", son algunos de los carteles que aparecieron en las paredes de la Avenida Cruz, calle lindera del estadio donde San Lorenzo recibirá este sábado a las 17 horas a Rosario Central en un partido que ya de por sí iba a ser importante por el homenaje al papa Francisco, hincha notable del Ciclón, que falleció el lunes pasado a los 88 años.

Ahora puede ser que la hinchada divida su atención entre el recuerdo del Papa cuervo y del escándalo del dirigente.

Mientras tanto, la Comisión Directiva todavía no resolvió sobre el pedido de licencia de Marcelo Moretti, y el Tribunal de Ética de San Lorenzo y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) iniciaron una investigación.

Por ahora, el vicepresidente de San Lorenzo, Néstor Navarro, asumió interinamente la titularidad de la institución a pesar de estar radicado en Uruguay.

allanamiento san lorenzo moretti.mp4 Allanaron San Lorenzo por el escándalo de Moretti