Chiqui Tapia explicó por qué se canceló la Finalissima y apuntó a la UEFA por no aceptar la fecha
El presidente de la AFA reveló detalles de la negociación por la Finalissima entre Argentina y el campeón de Europa y explicó por qué se canceló el partido.
Claudio “Chiqui” Tapia publicó un descargo en redes sociales para explicar la cancelación de la Finalissima. El presidente de la AFA aseguró que tanto el fútbol argentino como la CONMEBOL mantuvieron la voluntad de disputar el partido, pero la UEFA no aceptó la modificación de fecha propuesta.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino difundió una serie de mensajes en redes sociales para fijar la postura del fútbol sudamericano en medio del conflicto con la UEFA. El partido entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa tenía inicialmente como sede a Qatar y estaba previsto para el 27 de marzo. Sin embargo, la situación cambió tras descartarse ese país como escenario debido a la guerra en Medio Oriente. A partir de esa situación, comenzaron nuevas negociaciones entre los organismos para encontrar una alternativa que permitiera disputar el encuentro en una sede neutral.
Según explicó Tapia, desde Sudamérica se rechazó la posibilidad de jugar un único partido en el Estadio Santiago Bernabéu. El argumento fue que el escenario no garantizaba neutralidad deportiva al tratarse del estadio habitual del seleccionado de España. En ese contexto, el dirigente detalló que el 14 de marzo la AFA recibió una nueva propuesta para disputar el encuentro en Italia el 27 de marzo.
Desde el fútbol argentino aceptaron esa sede sin objeciones, aunque solicitaron modificar la fecha para el 31 de marzo debido al escaso margen de organización. La UEFA, sin embargo, respondió que ese cambio de calendario no era viable y finalmente el partido terminó cancelándose. Tras confirmarse la suspensión, Tapia lamentó que no se haya alcanzado un acuerdo pese a las gestiones realizadas durante las negociaciones.
En su publicación también agradeció la predisposición de las autoridades de Qatar, así como las gestiones realizadas por la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol, aunque dejó en claro la postura de la AFA y la CONMEBOL en la discusión por la organización del encuentro.
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