Chiqui Tapia explicó por qué se canceló la Finalissima y apuntó a la UEFA por no aceptar la fecha

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino difundió una serie de mensajes en redes sociales para fijar la postura del fútbol sudamericano en medio del conflicto con la UEFA. El partido entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa tenía inicialmente como sede a Qatar y estaba previsto para el 27 de marzo. Sin embargo, la situación cambió tras descartarse ese país como escenario debido a la guerra en Medio Oriente. A partir de esa situación, comenzaron nuevas negociaciones entre los organismos para encontrar una alternativa que permitiera disputar el encuentro en una sede neutral.