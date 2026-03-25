Chiqui Tapia publicó una foto con Rodrigo De Paul en Ezeiza: "Motorcito"

Como ocurre de manera habitual en cada convocatoria, el presidente de la AFA compartió en sus redes sociales una imagen junto al mediocampista campeón del mundo y destacó su importancia dentro del plantel con la frase “Motorcito”. La publicación se dio en el marco de los entrenamientos de la Albiceleste en el predio de Ezeiza, donde el cuerpo técnico analiza el rendimiento de los futbolistas de cara a la definición de la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán el próximo Mundial.