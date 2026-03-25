Chiqui Tapia publicó una foto con Rodrigo De Paul en Ezeiza: "Motorcito"
El presidente de AFA compartió una imagen con el campeón del mundo en el predio de Ezeiza, mientras la Selección Argentina se prepara para los amistosos.
Claudio Tapia publicó una foto junto a Rodrigo De Paul en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, en medio de la preparación de la Selección Argentina para los próximos amistosos. El volante campeón del mundo aparece como una pieza clave en la evaluación de Lionel Scaloni antes de definir la lista definitiva.
Como ocurre de manera habitual en cada convocatoria, el presidente de la AFA compartió en sus redes sociales una imagen junto al mediocampista campeón del mundo y destacó su importancia dentro del plantel con la frase “Motorcito”. La publicación se dio en el marco de los entrenamientos de la Albiceleste en el predio de Ezeiza, donde el cuerpo técnico analiza el rendimiento de los futbolistas de cara a la definición de la lista definitiva de 26 jugadores que disputarán el próximo Mundial.
Chiqui Tapia publicó una foto con Rodrigo De Paul en Ezeiza: "Motorcito"
Rodrigo De Paul, a base de buenos rendimientos sostenidos en los últimos años, se consolidó como uno de los futbolistas más importantes del ciclo de Lionel Scaloni, siendo una pieza fundamental tanto en la obtención de las Copa América (2021 y 2024) como en el título del Mundial de Qatar 2022.
En esta nueva etapa de preparación, el mediocampista vuelve a perfilarse como uno de los nombres fijos en la nómina final, mientras el entrenador evalúa el rendimiento del resto de los convocados en los días de trabajo en el predio Lionel Andrés Messi.
La Selección Argentina disputará amistosos ante Mauritania y Zambia, encuentros que servirán para que el cuerpo técnico continúe sacando conclusiones antes de confirmar la lista definitiva. El primero de los compromisos será este viernes 27 desde las 20.15 en la Bombonera, estadio elegido luego de la suspensión de la Finalissima, lo que obligó a reorganizar la agenda del equipo nacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario