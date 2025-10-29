El castigo que recibió Nicolás Lamolina después expulsar al hijo del Chiqui Tapia ante Boca
El árbitro que echó a Iván Tapia en Barracas-Boca no dirigirá la jornada 14, mientras la Liga Profesional de Fútbol definió todas las designaciones.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó las designaciones arbitrales para la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, y una de las novedades más comentadas es la ausencia de Nicolás Lamolina, quien estuvo a cargo del polémico partido entre Barracas Central y Boca.
La decisión fue tomada por el director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, luego de evaluar la conducción del encuentro en el que Iván Tapia, capitán del “Guapo” y hijo del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue expulsado por doble amarilla en los primeros minutos del partido.
El episodio generó gran repercusión: apenas a los seis minutos, Tapia y Leandro Paredes protagonizaron un cruce intenso. Ambos recibieron tarjeta amarilla, pero la situación escaló cuando el mediocampista del Xeneize reaccionó con un empujón tras un comentario del joven volante local. Minutos más tarde, se produjo un nuevo contacto, esta vez sobre la zona de la canilla de Paredes, lo que derivó en la segunda amonestación y la expulsión de Tapia.
El VAR, comandado por Silvio Trucco, no intervino al considerarse que la acción estaba dentro del criterio del árbitro. Más allá de la trascendencia del partido y la notoriedad del protagonista expulsado, la decisión de dar “descanso” a Lamolina responde a la evaluación de su desempeño y ciertos errores que se detectaron durante el juego.
Desde la LPF se indicó que estas medidas forman parte del seguimiento regular a los árbitros, buscando mantener la calidad en la conducción de los encuentros y garantizar la correcta aplicación de las reglas. La atención seguirá puesta en cómo se desarrollarán los próximos partidos y en su continuidad.
Con esta decisión, la AFA y la Dirección Nacional de Arbitraje buscan equilibrar la evaluación de los árbitros con la expectativa de los clubes y de los hinchas, asegurando que la conducción de los partidos se mantenga al más alto nivel. La ausencia de Lamolina no implica sanción definitiva, sino un descanso táctico, y su regreso a la actividad arbitral está previsto para las fechas siguientes.
