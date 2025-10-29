El castigo que recibió Nicolás Lamolina después expulsar al hijo del Chiqui Tapia ante Boca

Con esta decisión, la AFA y la Dirección Nacional de Arbitraje buscan equilibrar la evaluación de los árbitros con la expectativa de los clubes y de los hinchas, asegurando que la conducción de los partidos se mantenga al más alto nivel. La ausencia de Lamolina no implica sanción definitiva, sino un descanso táctico, y su regreso a la actividad arbitral está previsto para las fechas siguientes.

