Chiqui Tapia suma poder: lo ratifican por 4 años más como representante de Conmebol ante la FIFA
El presidente de la AFA fue ratificado como representante de la CONMEBOL ante el consejo de FIFA.
Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, fue ratificado en su cargo como representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol ante el consejo de la FIFA.
La votación fue por unanimidad y se llevó a cabo este mediodía en Lima, Perú, en el Congreso Extraordinario de la Conmebol. Tapia había asumido el cargo en mayo en lugar de Ednaldo Rodrigues, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y ahora cumplirá el mandato de este hasta mediados de 2027.
A través de las redes sociales, Chiqui Tapia celebró el respado de la Conmebol y publicí: “Con gran orgullo y honor quiero compartir que fui ratificado, por unanimidad, como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la CONMEBOL. Esta designación representa un paso muy importante en mi trayectoria como dirigente deportivo. Agradezco al presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y a mis pares de las federaciones sudamericanas por la confianza depositada, así como también al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y, especialmente, a las autoridades de la AFA por el acompañamiento permanente”.
“Esta ratificación es también un logro institucional y un claro reconocimiento a la gestión que Argentina viene desarrollando en el deporte, valorada hoy por los dirigentes del mundo. Asumo esta responsabilidad con el compromiso de continuar trabajando por el desarrollo, el crecimiento y el fortalecimiento del fútbol sudamericano y mundial”, agregó.
El respaldo a Tapia se da en medio del escándalo que se vive por estos días en el fútbol argentino luego de que la AFA decidiera de forma sorpresiva crear un nuevo título denominado “Campeón de Liga 2025” y entregárselo a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la “tabla anual” de la temporada (66, sumado el Torneo Apertura y Clausura).
Pero la decisión generó una clara polémica y que no estaba previsto ese título al comienzo del año, por lo que clubes, dirigentes y medios cuestionan su validez. A modo de protesta, Estudiantes de La Plata, que tenía que recibir al nuevo campeón con el tradicional “pasillo de honor”, decidió hacerlo, pero de espaldas a los jugadores de Rosario Central.
Como respuesta a ese accionar, el Tribunal de Disciplina de la AFA impuso duras sanciones tanto para los jugadores de Estudiantes como para Juan Sebastián Verón, presidente del club.
Según la resolución, Verón fue sancionado con seis meses de suspensión, mientras que el capitán del equipo, Santiago Nuñez, recibió tres meses sin poder ejercer esa función. El resto de los jugadores recibieron dos fechas de suspensión.
En el caso de los futbolistas, el documento menciona a los que "participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús".
Los jugadores de Estudiantes citados fueron sancionados "por infracción al art. 12 del Código Disciplinario", aunque las dos fechas de suspensión deberán cumplirla en el próximo torneo. De esta manera, podrán estar en los cuartos de final del Torneo Clausura ante Central Córdoba.
