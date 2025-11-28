Chiqui Tapia suma poder: lo ratifican por 4 años más como representante de Conmebol ante la FIFA

Pero la decisión generó una clara polémica y que no estaba previsto ese título al comienzo del año, por lo que clubes, dirigentes y medios cuestionan su validez. A modo de protesta, Estudiantes de La Plata, que tenía que recibir al nuevo campeón con el tradicional “pasillo de honor”, decidió hacerlo, pero de espaldas a los jugadores de Rosario Central.

Como respuesta a ese accionar, el Tribunal de Disciplina de la AFA impuso duras sanciones tanto para los jugadores de Estudiantes como para Juan Sebastián Verón, presidente del club.

Según la resolución, Verón fue sancionado con seis meses de suspensión, mientras que el capitán del equipo, Santiago Nuñez, recibió tres meses sin poder ejercer esa función. El resto de los jugadores recibieron dos fechas de suspensión.

En el caso de los futbolistas, el documento menciona a los que "participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús".

Los jugadores de Estudiantes citados fueron sancionados "por infracción al art. 12 del Código Disciplinario", aunque las dos fechas de suspensión deberán cumplirla en el próximo torneo. De esta manera, podrán estar en los cuartos de final del Torneo Clausura ante Central Córdoba.