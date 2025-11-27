Extrema sanción de la AFA a jugadores de Estudiantes y a Juan Sebastián Verón por el "pasillo"
Se conoció este jueves la durísima decisión del Tribunal de Disciplina por la protesta del "Pincha" contra el título de Rosario Central.
El Tribunal de Disciplina de la AFA definió este jueves las sanciones para Estudiantes por el "pasillo de honor" de espaldas a los futbolistas de Rosario Central, con duras suspensiones tanto para los jugadores como para el presidente Juan Sebastián Verón.
Según la resolución, Verón fue sancionado con seis meses de suspensión, mientras que el capitán Santiago Nuñez recibió tres meses sin poder ejercer esa función y el resto de los jugadores, dos fechas de suspensión.
En el caso de los futbolistas, el documento menciona a los que "participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús".
Los jugadores de Estudiantes citados fueron sancionados "por infracción al art. 12 del Código Disciplinario", aunque las dos fechas de suspensión deberán cumplirla en el próximo torneo. De esta manera, podrán estar en los cuartos de final del Torneo Clausura ante Central Córdoba.
Al mismo tiempo, el "Pincha" recibió una multa de 4.000 entradas "por conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio, en los términos del art. 12 del Código Disciplinario".
