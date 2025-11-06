Chiqui Tapia y Andrés Fassi sellaron la paz en Córdoba tras un año cargado de tensiones

Poco después, el presidente de Talleres protagonizó una explosiva conferencia de prensa en la que acusó al arbitraje y a la propia AFA de perjudicar sistemáticamente a su equipo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el dirigente reconoció su error y pidió disculpas públicas. “Expreso públicamente una disculpa al presidente de la AFA, Claudio Tapia. Me pongo a disposición para trabajar por el fútbol argentino”, había declarado Fassi en septiembre de este año, comprometiéndose además a invitarlo a recorrer la segunda etapa de la Ciudad Deportiva del club antes de fin de año.