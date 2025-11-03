El enigmático mensaje de Chiqui Tapia que desató rumores sobre un cruce con un reconocido relator
El titular de la AFA lanzó un posteo refiriéndose a “un árbitro frustrado” y generó especulaciones sobre el destinatario. Muchos apuntaron a Mariano Closs.
Un mensaje publicado por Claudio “Chiqui” Tapia en su cuenta oficial de Twitter generó revuelo en el ambiente del fútbol argentino. El presidente de la AFA compartió una frase enigmática que pareció tener un destinatario concreto, aunque evitó mencionar nombres y abrió un abanico de interpretaciones.
El posteo que encendió las redes en las últimas horas
“Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración. 1996, Atlanta”, escribió Tapia en su perfil de X (ex Twitter), sin ofrecer más detalles. El texto, acompañado por la fecha y el nombre del club donde se formó, sorprendió a los usuarios y rápidamente se volvió viral. El tono del mensaje fue interpretado como una crítica velada hacia alguien del ambiente futbolero, y en cuestión de minutos comenzaron las conjeturas sobre su posible destinatario.
Rumores y especulaciones sobre el destinatario
Aunque Tapia no mencionó nombres, varios usuarios en redes sociales sostuvieron que el mensaje habría estado dirigido a un reconocido relator deportivo que recientemente cuestionó el arbitraje argentino y la gestión de la AFA.
Entre las hipótesis más difundidas, el nombre de Mariano Closs surgió como el principal apuntado. El periodista de ESPN ha sido crítico en reiteradas oportunidades con el funcionamiento de los organismos arbitrales y con la conducción de la casa madre del fútbol argentino.
Hasta el momento, ni Tapia ni Closs se pronunciaron públicamente sobre el tema, por lo que el origen y destino del mensaje siguen siendo un misterio que mantiene en vilo al mundo del fútbol. Sin embargo, las palabras del mandatario no fueron tan bien recibidas por los hinchas que vienen siendo críticos con la forma de llevar adelante el ente madre del fútbol argentino más allá de todos los títulos conseguidos en su gestión.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario