Chiquito Romero defendió a Marchesín: el mensaje a los hinchas de Boca tras su salida

Durante su etapa en el club de La Ribera, obtuvo la Supercopa Argentina 2022 y fue protagonista en varias series de Copa Libertadores. Su salida se dio en medio de la competencia interna con Marchesín y Leandro Brey, quienes completaban el plantel de arqueros.

Con nuevo presente en Argentinos Juniors, Romero busca reencontrarse con su mejor versión y, a la distancia, dejó en claro que sigue atento a lo que ocurre en el arco más exigente del país.