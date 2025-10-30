Chiquito Romero defendió a Marchesín: el mensaje a los hinchas de Boca tras su salida
El arquero de Argentinos Juniors respaldó a Agustín Marchesín ante las críticas y habló sobre la importancia del apoyo del hincha en momentos difíciles.
La relación entre Sergio Romero y los hinchas de Boca no terminó en los mejores términos. Tras varios entredichos y una lesión que lo marginó del arco, el experimentado arquero decidió aceptar la propuesta de Argentinos Juniors, que necesitaba un reemplazo urgente por la grave lesión de Diego “Ruso” Rodríguez.
En el Xeneize, el puesto quedó en manos de Agustín Marchesín, quien se consolidó como titular pero empezó a ser cuestionado por parte de la hinchada debido a algunos errores recientes. En lo que va del año, el ex arquero del Porto y la Selección Argentina disputó 34 partidos, recibió 30 goles y mantuvo su arco en cero en 13 oportunidades.
Desde su nuevo destino en La Paternal, Romero salió a respaldar a su colega. “Creo que se está siendo injusto con Agustín Marchesín. Yo lo que quiero es que él se afiance en Boca y demuestre lo que demostró en Lanús y Santos Laguna. Es un tipo que atajó ni más ni menos que en Porto, no es uno más del montón”, declaró en diálogo con DSports.
Además, dejó un mensaje con tono reflexivo para los hinchas del Xeneize: “No sé si el arquero necesita una ovación, pero ya con un aplauso nosotros sentimos que tenemos el respaldo de la gente y eso nos predispone de otra manera”.
El paso de Chiquito Romero por Boca
Romero llegó a Boca en 2022 procedente del Venezia de Italia, pero una lesión lo mantuvo inactivo durante su primer semestre. Debutó oficialmente en 2023 y defendió el arco azul y oro hasta 2024, acumulando 90 partidos disputados, 78 goles recibidos y 36 vallas invictas.
Durante su etapa en el club de La Ribera, obtuvo la Supercopa Argentina 2022 y fue protagonista en varias series de Copa Libertadores. Su salida se dio en medio de la competencia interna con Marchesín y Leandro Brey, quienes completaban el plantel de arqueros.
Con nuevo presente en Argentinos Juniors, Romero busca reencontrarse con su mejor versión y, a la distancia, dejó en claro que sigue atento a lo que ocurre en el arco más exigente del país.
