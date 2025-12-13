Chocaron entre sí tres micros que llevaban a hinchas de Estudiantes a la final con Racing en Santiago del Estero

Un serio incidente vial se registró en la madrugada de este sábado cuando tres micros que trasladaban hinchas de Estudiantes de La Plata rumbo a Santiago del Estero chocaron entre sí, generando momentos de tensión y preocupación en la previa de la final del Torneo Clausura frente a Racing. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de la localidad bonaerense de Solís, mientras los colectivos avanzaban en caravana desde La Plata hacia el norte del país para acompañar al equipo en el partido decisivo.