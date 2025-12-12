Se viene la final con Racing: así llegó el plantel de Estudiantes de La Plata a Santiago del Estero

Mientras tanto, en la ciudad se respira clima de final. El público local y los miles de hinchas que viajaron desde La Plata ya empiezan a copar hoteles, bares y la zona céntrica, a la espera de un duelo que puede quedar en la historia reciente del club. En paralelo, fuentes de la organización remarcan que se reforzó el operativo de seguridad y que habrá controles especiales por la magnitud del evento, algo habitual en encuentros de esta envergadura.