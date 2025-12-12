Quién es Alejandra Género, la maltratadora de niños en un hogar de Balcarce
La dirigente que encabeza la Sociedad de Protección a la Infancia quedó involucrada en graves audios donde se escucha cómo insultaba y amenazaba a menores.
Balcarce volvió a ocupar el centro de la escena tras la difusión de grabaciones que exponen a Alejandra Género, actual presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, en un tono de violencia verbal dirigido a chicos alojados en un hogar convivencial.
En esos archivos aparece acompañada por Marisa Benaduche, trabajadora del lugar, con quien intercambia recriminaciones, insultos y advertencias humillantes hacia los menores bajo su cuidado. La difusión del material generó conmoción y puso en marcha la intervención judicial de inmediato.
Género es una figura conocida en la comunidad local. En agosto de 2013 se presentó como candidata a segunda concejal por la Lista 501 “Unidos por la Libertad y el Trabajo”, con una plataforma que —en un contraste que sorprende a la luz del caso actual— planteaba la lucha contra la violencia de género y la creación de una casa de apoyo para mujeres.
Hoy, su nombre aparece en el centro de una causa que reveló lo contrario: un modo de trato hacia los niños que derivó en su procesamiento y en el de otra empleada, tras la decisión de la Justicia de Mar del Plata, que además ordenó una prohibición de acercarse a los menores involucrados.
El expediente se inició a partir de un audio de unos 40 minutos que detalla gritos, amenazas directas y ataques verbales dirigidos a dos chicos que viven en la institución. La Sociedad de Protección a la Infancia alberga a menores que no pueden permanecer con sus familias por intervención del Servicio Local o por decisiones judiciales.
Allí conviven niños y adolescentes escolarizados en la zona, a la espera de una resolución sobre su situación, con la expectativa de recibir contención emocional, estabilidad y acompañamiento, elementos ausentes en la discusión registrada.
La situación que detonó el conflicto surgió cuando uno de los nenes atravesó un momento de angustia frente a la posibilidad de ser separado de su hermano, quien podía ser trasladado a otro hogar. En medio de esa crisis emocional rompió un vidrio, y fue entonces cuando intervino Género con un trato cargado de hostilidad.
En la grabación se la escucha decir: “Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20”, “Cállate la boca porque te pego una cachetada”, “Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio” y “Me lo van a tener que pagar”. Y al ampliar el contenido se oyen otras frases aún más explícitas: “¿Por qué escupís? ¿Yo sabés qué hago? Te rompo la cara de una cachetada si me llegás a escupir”, seguida de la amenaza “Te hago dar una gran paliza afuera y no se entera nadie”.
