Quién es Alejandra Género, la maltratadora de niños en un hogar de Balcarce

Allí conviven niños y adolescentes escolarizados en la zona, a la espera de una resolución sobre su situación, con la expectativa de recibir contención emocional, estabilidad y acompañamiento, elementos ausentes en la discusión registrada.

La situación que detonó el conflicto surgió cuando uno de los nenes atravesó un momento de angustia frente a la posibilidad de ser separado de su hermano, quien podía ser trasladado a otro hogar. En medio de esa crisis emocional rompió un vidrio, y fue entonces cuando intervino Género con un trato cargado de hostilidad.

En la grabación se la escucha decir: “Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20”, “Cállate la boca porque te pego una cachetada”, “Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio” y “Me lo van a tener que pagar”. Y al ampliar el contenido se oyen otras frases aún más explícitas: “¿Por qué escupís? ¿Yo sabés qué hago? Te rompo la cara de una cachetada si me llegás a escupir”, seguida de la amenaza “Te hago dar una gran paliza afuera y no se entera nadie”.