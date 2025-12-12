El historial entre Racing y Estudiantes de La Plata, a pocas horas de la final: ¿quién se impone?
La Academia y el Pincha se miden este sábado en Santiago del Estero para gritar "campeón" en el Torneo Clausura. ¿Cómo fueron sus cruces previos?
El destino ha unido a Racing y Estudiantes de La Plata en la final del Torneo Clausura 2025. Con historias y trayectorias opuestas a lo largo del certamen, ambos equipos se enfrentarán en una noche que puede ser épica: este sábado, a las 21, en el Estadio Único Madre de Ciudades.
Bajo la atenta mirada de Nicolás Ramírez (árbitro principal) y Héctor Paletta (VAR), uno de los dos clubes inscribirá su nombre en la historia. Por ello, te ofrecemos un repaso por los cruces entre ambos, aunque este dato puede no estar necesariamente vinculado al resultado que deje el duelo de este sábado.
Lo cierto es que se espera que sea un encuentro caliente, donde cada uno ponga lo mejor de sí para alzar el tan ansiado trofeo.
Historial entre Racing y Estudiantes
En total, disputaron 218 partidos oficiales y esta cifra se divide de la siguiente manera:
- Racing se impuso en 84 duelos.
- Estudiantes lo hizo en 77 partidos.
- Empataron 57 veces.
A pesar de que la Academia cuenta con una diferencia de siete victorias más, Estudiantes tiene un gran factor a su favor: se quedó con la única final en la que ambos se vieron las caras. Precisamente, la del Metropolitano de 1967.
Racing vs. Estudiantes: probables formaciones
- Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
- Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Racing vs. Estudiantes: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero).
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Héctor Paletta.
- TV: ESPN Premium y TNT Sports.
