image

La predicción de Chat GPT

Al consultar varias inteligencias artificiales, solo ChatGPT (desarrollada por OpenAI) se desmarcó del resto. Esta IA fue la única en emitir un veredicto a favor de la Academia, posicionando a Racing como el gran favorito para la final: "Creo que el mayor volumen ofensivo de Racing, su capacidad para imponer ritmo durante los 90 minutos y el buen presente de sus jugadores más desequilibrantes le dan una ligera ventaja en esta final. Espero un partido cerrado; un 1-0 o 2-1 parece probable, y si se define por penales, la jerarquía individual de la Academia podría inclinar la balanza".

image