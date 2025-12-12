¿Racing o Estudiantes? Quién será campeón del Torneo Clausura, según la inteligencia artificial
Este sábado se define al campeón del Torneo Clausura 2025 y la tecnología arrojó su propio pronóstico. ¿Acertará?
Este sábado será el día decisivo para el Torneo Clausura 2025: Racing y Estudiantes de La Plata se medirán desde las 21 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades. Los dos finalistas, que llegaron a esta instancia decisiva tras recorrer caminos muy distintos, buscarán el mismo trofeo.
Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el campo de juego, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR en el duelo que definirá al campeón.
En lo que refiere a un posible triunfador, existe un historial que -por apenas 7 partidos- deja a la Academia mejor posicionada. No obstante, cada final es única y el resultado dependerá de muchos factores. Sin embargo, la inteligencia artificial sí se ha atrevido a lanzar un pronóstico. Mirá.
La sentencia de Grok, la IA de X
Grok, la inteligencia artificial de X, fue la primera en emitir un veredicto. Tras destacar los puntos fuertes de Racing y Estudiantes, esta IA se inclinó por el Pincha: "Predigo un 1-0 para Estudiantes, con gol de contragolpe de Palacios o Carrillo, aprovechando la solidez atrás. Mi favorito es Estudiantes: su defensa es impenetrable en estos escenarios, y el historial reciente les da ventaja psicológica. Racing ataca bien, pero el Pincha sabe sufrir y ganar lo justo".
El pronóstico de Gemini
Además de Grok, la inteligencia artificial de Google se animó a revelar quién es su favorito para quedarse con el título y coincidió con la predicción anterior: nuevamente, Estudiantes es el favorito. Gemini destacó la "solidez defensiva" y "el antecedente reciente positivo de Estudiantes ante Racing, sumado a la experiencia de su DT en estos cruces".
La predicción de Chat GPT
Al consultar varias inteligencias artificiales, solo ChatGPT (desarrollada por OpenAI) se desmarcó del resto. Esta IA fue la única en emitir un veredicto a favor de la Academia, posicionando a Racing como el gran favorito para la final: "Creo que el mayor volumen ofensivo de Racing, su capacidad para imponer ritmo durante los 90 minutos y el buen presente de sus jugadores más desequilibrantes le dan una ligera ventaja en esta final. Espero un partido cerrado; un 1-0 o 2-1 parece probable, y si se define por penales, la jerarquía individual de la Academia podría inclinar la balanza".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario