El fuerte enojo del Cholo Simeone en la previa de la semifinal de la Copa del Rey

"Si para jugar una semifinal que es tan importante para España, que es la Copa del Rey, la Federación decide que tenga dos días más, me parece injusto. Que tenga un día, bueno, puede pasar, es posible. Yo lo leo como una falta de respeto a nuestra afición", profundizó indignado.

"Y esto no quiere decir que ganemos, no, esto más por una cuestión de respeto. Porque el hincha del Atlético Madrid quiere que sus jugadores lleguen de la mejor manera. Me conocen, trataremos de jugar con el mejor equipo cada partido, lo hemos hecho muchas veces. Si nos ponen a jugar domingo y miércoles, no hay problema", cerró el ex DT de Racing, River y San Lorenzo.

Atlético Madrid y Athletic Bilbao se enfrentarán por el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey el próximo 7 de febrero. El equipo de Simeone tendrá un exigente compromiso previo ante Real Madrid por la LaLiga, mientras que Athletic enfrentará a Mallorca el 2 de febrero como local.