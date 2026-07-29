Cienciano vs. Lanús, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

Del lado peruano, el conjunto dirigido por La Furia Roja buscará revertir una serie que aparece cuesta arriba. Después de la derrota sufrida en territorio argentino, el equipo tampoco logró recuperarse en el campeonato local y llega golpeado tras caer 2-0 frente a Juan Pablo II College por la segunda fecha del Torneo Apertura peruano.

Ese resultado incrementó las dudas alrededor del conjunto cusqueño, que necesitará mejorar considerablemente su producción futbolística si pretende dar vuelta la eliminatoria ante uno de los equipos más sólidos de la competencia.

El premio para el ganador será importante: quien avance a los octavos de final tendrá como próximo rival a Botafogo de Brasil, uno de los equipos más competitivos del continente y candidato a pelear por el título. Con una ventaja construida a partir de un rendimiento convincente en la ida, el conjunto del Sur del Gran Buenos Aires intentará completar la tarea en suelo peruano y seguir con vida en unaSudamericana que aparece como uno de los grandes objetivos de la temporada.

Cienciano vs. Lanús, por la Copa Sudamericana 2026: probables formaciones

Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza; Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. DT: Horacio Melgarejo .

Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza; Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. . Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson o Dylan Aquino, Ramiro Carrera y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Cienciano vs. Lanús: otros datos