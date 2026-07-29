Cienciano vs. Lanús, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Mauricio Pellegrino va con la ventaja de 2-0 conseguida en la ida disputada en La Fortaleza. El Granate intentará administrar la diferencia para avanzar.
Lanús afrontará este miércoles uno de los compromisos más importantes del semestre cuando visite a Cienciano de Perú por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará desde las 21:30 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, donde el conjunto argentino intentará hacer valer la ventaja obtenida en Buenos Aires para meterse entre los 16 mejores del certamen continental.
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega con una diferencia importante luego del sólido triunfo conseguido hace una semana en La Fortaleza. En aquella oportunidad, el Granate se impuso por 2-0 gracias a los goles de Franco Watson y Ramiro Carrera, un resultado que le permitió viajar a Perú con mayor tranquilidad, aunque consciente de que todavía restan noventa minutos por disputar.
Durante el encuentro de ida, construyó una victoria convincente desde el juego y logró golpear en los momentos justos. Watson abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo y, cuando el partido ingresaba en tiempo de descuento, Carrera amplió la diferencia para dejar al conjunto argentino en una posición favorable de cara al desquite. Sin embargo, la noche también dejó una preocupación para el cuerpo técnico.
A los 62 minutos fue expulsado Lucas Besozzi, por lo que el delantero no estará disponible para el partido de vuelta y obligará a Pellegrino a realizar modificaciones en el equipo que buscará la clasificación. Más allá de esa ausencia, Lanús atraviesa un presente positivo. Además del buen rendimiento mostrado en la Copa Sudamericana, el Granate comenzó el Torneo Clausura con una victoria que reforzó la confianza del plantel.
En el debut por el campeonato argentino derrotó 1-0 a San Lorenzo como local gracias a un tanto convertido por Yoshan Valois, resultado que le permitió iniciar el certamen con tres puntos y sostener el envión anímico antes del viaje a Cusco. Ahora, el desafío será diferente. La altura y el empuje de Cienciano representan factores que Lanús deberá administrar con inteligencia para evitar sobresaltos y sostener la ventaja conseguida en Buenos Aires.
Del lado peruano, el conjunto dirigido por La Furia Roja buscará revertir una serie que aparece cuesta arriba. Después de la derrota sufrida en territorio argentino, el equipo tampoco logró recuperarse en el campeonato local y llega golpeado tras caer 2-0 frente a Juan Pablo II College por la segunda fecha del Torneo Apertura peruano.
Ese resultado incrementó las dudas alrededor del conjunto cusqueño, que necesitará mejorar considerablemente su producción futbolística si pretende dar vuelta la eliminatoria ante uno de los equipos más sólidos de la competencia.
El premio para el ganador será importante: quien avance a los octavos de final tendrá como próximo rival a Botafogo de Brasil, uno de los equipos más competitivos del continente y candidato a pelear por el título. Con una ventaja construida a partir de un rendimiento convincente en la ida, el conjunto del Sur del Gran Buenos Aires intentará completar la tarea en suelo peruano y seguir con vida en unaSudamericana que aparece como uno de los grandes objetivos de la temporada.
Cienciano vs. Lanús, por la Copa Sudamericana 2026: probables formaciones
- Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza; Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. DT: Horacio Melgarejo.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson o Dylan Aquino, Ramiro Carrera y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Cienciano vs. Lanús: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.
- Árbitro: Carlos Betancur (COL).
- VAR: Mauricio Pérez (COL).
- TV: ESPN.
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