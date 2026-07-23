La bandera que emocionó a Lanús: hinchas de Cienciano desplegaron un "Las Malvinas son argentinas"

En una noche marcada por el regreso de la Copa Sudamericana, hubo una imagen que trascendió el resultado y se volvió viral en las redes sociales. En la previa del encuentro entre Lanús y Cienciano, disputado en La Fortaleza, un grupo de hinchas del conjunto peruano desplegó una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", gesto que fue celebrado por los simpatizantes locales y rápidamente generó repercusión.