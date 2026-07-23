La bandera que emocionó a Lanús: hinchas de Cienciano desplegaron un "Las Malvinas son argentinas"
El gesto de los simpatizantes del conjunto peruano se llevó todas las miradas en la previa del duelo disputado en La Fortaleza. Luego, el Granate se impuso 2-0.
En una noche marcada por el regreso de la Copa Sudamericana, hubo una imagen que trascendió el resultado y se volvió viral en las redes sociales. En la previa del encuentro entre Lanús y Cienciano, disputado en La Fortaleza, un grupo de hinchas del conjunto peruano desplegó una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", gesto que fue celebrado por los simpatizantes locales y rápidamente generó repercusión.
La escena se produjo mientras ambos equipos se preparaban para disputar el partido de ida de los dieciseisavos de final del certamen continental. El mensaje, acompañado por aplausos desde distintos sectores del estadio, reflejó un gesto de reconocimiento y fraternidad entre ambas parcialidades.
La bandera que emocionó a Lanús: hinchas de Cienciano desplegaron un "Las Malvinas son argentinas"
Ya dentro del campo de juego, Lanús hizo valer su localía y consiguió un importante triunfo por 2-0. Franco Watson abrió el marcador a los 34 minutos del primer tiempo, mientras que Ramiro Carrera sentenció la historia en el tramo final del encuentro.
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino fue superior durante gran parte de la noche, aunque debió afrontar un escenario adverso tras la expulsión de Lucas Besozzi a los 15 minutos del complemento. Pese a jugar con un hombre menos durante más de media hora, el Granate sostuvo la ventaja y consiguió un resultado que lo deja bien perfilado de cara a la revancha.
El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 29 de julio en Cusco, donde Lanús intentará hacer valer la diferencia obtenida en Buenos Aires para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Antes, el conjunto del sur del Gran Buenos Aires debutará en el Torneo Clausura 2026 frente a San Lorenzo. Más allá de lo futbolístico, la noche dejó una postal difícil de olvidar: una bandera llegada desde Perú que recordó una causa que sigue uniendo a millones de argentinos.
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