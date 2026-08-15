Alejandro Garnacho tomó una drástica decisión tras el posteo de su expareja
El futbolista reaccionó luego de la publicación que Eva García realizó mientras dejaba la vivienda que compartía con su hijo Enzo.
Alejandro Garnacho habría tomado una decisión contundente después de la repercusión que alcanzó el último posteo de su expareja, Eva García, quien mostró parte del proceso de mudanza de la casa en la que vivía junto a su hijo Enzo.
Tras la avalancha de comentarios que recibió la publicación, el jugador habría optado por desactivar de manera temporal su cuenta de Instagram. La determinación se conoció luego de que distintos usuarios cuestionaran al futbolista a partir de las declaraciones de la madre de su hijo.
García difundió varias imágenes vinculadas con la vivienda y sus pertenencias mientras llevaba adelante la mudanza. En el mismo mensaje explicó que abandonar el lugar no había sido una elección personal.
“No nos vamos porque queramos, sino porque hay circunstancias y decisiones que dependen de otras personas y que han terminado haciendo imposible que podamos seguir aquí”. La publicación tuvo una importante repercusión y volvió a instalar en la agenda mediática algunos aspectos de la separación entre la modelo y el futbolista.
Qué había publicado Eva García durante la mudanza
La expareja de Garnacho recurrió a sus redes para mostrar parte del momento que estaba atravesando y acompañó las fotografías con una extensa reflexión. En sus palabras, García hizo hincapié en que la salida de la vivienda junto a su hijo no obedecía a una determinación que ella hubiera querido tomar. También dejó entrever el impacto emocional que tuvo la situación.
El mensaje generó una fuerte reacción entre los usuarios de las redes sociales. Buena parte de los comentarios estuvo dirigida hacia Garnacho, quien quedó nuevamente bajo la lupa por cuestiones relacionadas con su vida privada.
Frente a ese escenario, el futbolista habría elegido mantenerse alejado de Instagram y desactivar su perfil, en lugar de responder públicamente a las acusaciones o explicaciones de su expareja.
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