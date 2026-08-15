Alejandro Garnacho tomó una drástica decisión tras el posteo de su expareja

El mensaje generó una fuerte reacción entre los usuarios de las redes sociales. Buena parte de los comentarios estuvo dirigida hacia Garnacho, quien quedó nuevamente bajo la lupa por cuestiones relacionadas con su vida privada.

Frente a ese escenario, el futbolista habría elegido mantenerse alejado de Instagram y desactivar su perfil, en lugar de responder públicamente a las acusaciones o explicaciones de su expareja.