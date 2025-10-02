Presentaron "Trionda", la pelota oficial del Mundial 2026
Cuando falta cada vez menos para la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA lanzó el balón oficial.
La FIFA presentó este jueves, en un evento en Nueva York a "Trionda", la nueva pelota oficial que se utilizará en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Diseñado por Adidas, que ha sido proveedor desde 1970, el nuevo esférico celebra la unidad y la tecnología para el torneo que se jugará en Norteamérica.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró orgulloso al revelar el balón. "Me alegra y me enorgullece presentar el Trionda. Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones". El dirigente expresó su deseo de "ver los primeros goles con esta maravillosa pelota", destacó.
El nombre "Trionda" y su diseño están inspirados en la naturaleza trinacional del torneo (la primera Copa del Mundo organizada por tres países: Canadá, México y Estados Unidos) y sus 48 selecciones participantes.
Cómo es la pelota oficial "Trionda"
El balón incorpora toques de color verde, rojo y azul, junto con iconografía distintiva de cada sede: hojas de arce (Canadá), el águila (México) y estrellas (Estados Unidos).
En tanto, un triángulo en el centro simboliza la unión de los tres países norteamericanos, formado a partir de los paneles que replican las ondas a las que alude el nombre del balón.
Además de los avances aerodinámicos, el "Trionda" lleva tecnología de punta: incluye un sensor de movimiento de 500 Hz que enviará datos precisos al sistema VAR en tiempo real. Esto permitirá a los árbitros tomar decisiones más rápidas y exactas, especialmente en situaciones de fuera de juego.
La presentación del balón marca otro hito en la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, cuyas entradas ya están a la venta y que tendrá su sorteo de la fase de grupos el 5 de diciembre en Washington D.C.
