Presentaron "Trionda", la pelota oficial del Mundial 2026

Cómo es la pelota oficial "Trionda"

El balón incorpora toques de color verde, rojo y azul, junto con iconografía distintiva de cada sede: hojas de arce (Canadá), el águila (México) y estrellas (Estados Unidos).

En tanto, un triángulo en el centro simboliza la unión de los tres países norteamericanos, formado a partir de los paneles que replican las ondas a las que alude el nombre del balón.

image

Además de los avances aerodinámicos, el "Trionda" lleva tecnología de punta: incluye un sensor de movimiento de 500 Hz que enviará datos precisos al sistema VAR en tiempo real. Esto permitirá a los árbitros tomar decisiones más rápidas y exactas, especialmente en situaciones de fuera de juego.

La presentación del balón marca otro hito en la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, cuyas entradas ya están a la venta y que tendrá su sorteo de la fase de grupos el 5 de diciembre en Washington D.C.