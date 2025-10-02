La reacción de Maxi Salas cuando un hincha de Racing le tiró una zapatilla

Se trataba de un clásico con muchos condimentos, pero con el foco puesto en el conflicto que significó la salida del delantero del equipo de Avellaneda para jugar en el conjunto de Núñez donde es una de las piezas claves. Pero no es el único morbo que tendrá el encuentro, ya que en la "Academia" podría sumar minutos el ex Boca, Marcos Rojo.