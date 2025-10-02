La reacción de Maxi Salas cuando un hincha de Racing le tiró una zapatilla
El delantero de River fue blanco de cánticos por parte de los hinchas de la "Academia", y uno hasta le revoleó su calzado.
Racing y River se miden este jueves en Rosario, en un clásico especial por los cuartos de final de la Copa Argentina, en busca de avanzar a semifinales donde espera Independiente Rivadavia de Mendoza, y que tuvo a Maxi Salas en el centro de todas las polémicas, tanto en la previa como durante el desarrollo.
En el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de TyC Sports, el "Millonario" lo ganaba 1-0 con el tanto justamente de Salas, que venía recibiendo cánticos en contra por parte de los hinchas de la "Academia".
Se trataba de un clásico con muchos condimentos, pero con el foco puesto en el conflicto que significó la salida del delantero del equipo de Avellaneda para jugar en el conjunto de Núñez donde es una de las piezas claves. Pero no es el único morbo que tendrá el encuentro, ya que en la "Academia" podría sumar minutos el ex Boca, Marcos Rojo.
En este marco, y pese a que el zurdo no gritó su gol en claro respeto hacia sus excompañeros y los hinchas, en el inicio de la segunda mitad un fanático de Racing le revoleó una zapatilla desde la tribuna.
Lo que más llamó la atención fue la reacción del correntino: lejos de responder con alguna acción que pueda escalar la tensión, tomó el calzado, preguntó de quién era y se lo devolvió al propietario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario