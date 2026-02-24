Claudia Sheinbaum afirmó que habrá más seguridad en México para el Mundial 2026 por la muerte de "El Mencho"

presidenta méxico claudio sheinbaum.jpg Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Como primera medida, el combinado azteca se prepara para recibir a la selección de Islandia en un partido que se disputará este miércoles en la Ciudad de México. A partir de esa experiencia podrían refinarse los dispositivos de seguridad para el Mundial 2026.

Ya en sus primeras declaraciones públicas la mandataria mexicana había asegurado que el lunes de esta semana la situación había comenzado a estabilizarse en el país y envió un mensaje de tranquilidad a la población.

“Este lunes amanecimos sin bloqueos en las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, afirmó en un intento de calmar las aguas.

México será uno de los tres países anfitriones del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, y en la ciudad de Guadalajara hay cuatro partidos programados.