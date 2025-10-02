Claudio "Chiqui" Tapia asume la presidencia de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA

Los otros argentinos que ya formaban parte de los organismos de FIFA

La participación argentina en la FIFA ya contaba con referentes en otras áreas. En el anterior Consejo celebrado en Asunción, Paraguay, se habían sumado Juan Manuel Iglesias a la Comisión de Gobernanza, Auditoría y Conformidad; Mariana Idrogo a la Cámara de Instrucción del Comité de Ética; y Andrés “Patón” Urich al Comité de Apelaciones.

Con estas recientes incorporaciones, la representación nacional se consolida en distintas ramas de la organización, desde la normativa hasta la gestión comercial y la supervisión ética y disciplinaria.

consejo de fifa

Tapia, conocido por su influencia dentro del fútbol argentino y sudamericano, tendrá ahora la responsabilidad de liderar la Comisión de Reglas de Juego en un momento donde la FIFA impulsa cambios en normativa, seguridad y arbitraje, asegurando que las reglas se apliquen de manera uniforme en todos los niveles de la competición.

La Comisión juega un papel central, ya que revisa propuestas de modificación de reglamentos, valida la implementación de tecnologías en el campo de juego y asesora en la resolución de situaciones controvertidas durante torneos internacionales. Con su designación, Argentina refuerza su perfil dentro de la FIFA, aumentando su capacidad de incidencia en decisiones globales que afectan a millones de jugadores, clubes y selecciones alrededor del mundo.