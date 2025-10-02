Marcos Rojo quedará habilitado en Racing para jugar el Torneo Clausura 2025: el motivo

La noticia es un gran alivio para el técnico Gustavo Costas, ya que podrá contar con un jugador de jerarquía en un calendario exigente. Racing afronta tres frentes decisivos: en la Copa Libertadores disputará las semifinales frente a Flamengo, en la Copa Argentina jugará los cuartos de final contra River este jueves y en el Torneo Clausura acumula 11 puntos, a solo tres de meterse en la zona de clasificación. Con Rojo disponible, la Academia suma experiencia y jerarquía para el tramo decisivo de la temporada.