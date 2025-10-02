La ventaja histórica que Racing intentará mantener ante River en duelos mano a mano
El choque por los cuartos de final de la Copa Argentina revive un historial ampliamente favorable a la Academia en definiciones directas.
En el Gigante de Arroyito, River y Racing volverán a cruzarse en una instancia decisiva. El duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 no solo pondrá en juego el pase a semifinales y la posibilidad de enfrentar a Independiente Rivadavia, sino que también reaviva un historial que, en el marco de los mano a mano, le sonríe a la Academia.
Desde el inicio del profesionalismo, ambos clubes se midieron en 14 definiciones directas: la Academia salió victorioso en 9 de ellas, imponiéndose con autoridad en distintas épocas y certámenes. Esta particularidad lo convierte en un rival que, históricamente, supo complicarle la vida a la Banda Roja cuando había algo más que puntos en disputa.
En contraste, el Millonario logró festejar en cinco de esos cruces, siendo el más reciente la Supercopa Argentina 2019, cuando Marcelo Gallardo dirigía al equipo y obtuvo un contundente 5 a 0 en Santiago del Estero frente a un Racing que conducía Juan Antonio Pizzi.
Los mano a mano con Racing, una debilidad de River
En la Copa Argentina, el antecedente más inmediato se remonta a la edición 2011/12: aquella vez, tras un empate sin goles en los 90 minutos, la definición desde los penales quedó en manos de Racing, que se impuso 5 a 4 y accedió a la final frente a Boca. Esa victoria fue un ejemplo más del dominio académico en estas instancias, aunque en los últimos años la balanza se inclinó hacia River con Gallardo como técnico, eliminando a Racing en la Copa Libertadores 2018 y en la mencionada Supercopa.
Gustavo Costas, actual entrenador académico en su tercer ciclo, afrontará por primera vez un mano a mano ante River desde el banco. En su última presentación frente al Millonario por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2024, su equipo ganó 1 a 0 con gol de Maxi Salas, un antecedente fresco que alimenta la confianza.
El registro histórico incluye duelos icónicos: la Copa Competencia 1933, la Copa Británica 1945, la Supercopa Sudamericana 1988 y la Copa Centenario 1993, entre otros. Cada uno de ellos refuerza la idea de que los de Avellaneda suelen crecerse en partidos de eliminación directa ante River. Sin embargo, los hinchas saben que la historia no juega y que en Rosario todo se definirá en 90 minutos, o en penales si es necesario.
Los 9 triunfos de Racing en mano a mano ante River
- Copa Competencia 1933: Racing 1 – River 0
- Copa Británica 1945: Racing 3 – River 2
- Copa Escobar 1949: Racing 3 – River 1
- Liguilla 1987/88: Racing 4 – River 3
- Supercopa Sudamericana 1988: Racing 3 – River 2
- Copa Centenario 1993: Racing 1 – River 0
- Copa Libertadores 1997: Racing 4 (5) – River 4 (3)
- Copa Sudamericana 2002: Racing 1 – River 0
- Copa Argentina 2012: Racing 0 (5) – River 0 (4)
Los 5 triunfos de River en mano a mano contra Racing
- Copa Competencia 1932: River 1 – Racing 0
- Copa Escobar 1939: River 0 (3) – Racing 0 (2)
- Copa Británica 1946: River 4 – Racing 0
- Copa Libertadores 2018: River 3 – Racing 1
- Supercopa Argentina 2019: River 5 – Racing 0
