La ventaja histórica que Racing intentará mantener ante River en duelos mano a mano

Gustavo Costas, actual entrenador académico en su tercer ciclo, afrontará por primera vez un mano a mano ante River desde el banco. En su última presentación frente al Millonario por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2024, su equipo ganó 1 a 0 con gol de Maxi Salas, un antecedente fresco que alimenta la confianza.

El registro histórico incluye duelos icónicos: la Copa Competencia 1933, la Copa Británica 1945, la Supercopa Sudamericana 1988 y la Copa Centenario 1993, entre otros. Cada uno de ellos refuerza la idea de que los de Avellaneda suelen crecerse en partidos de eliminación directa ante River. Sin embargo, los hinchas saben que la historia no juega y que en Rosario todo se definirá en 90 minutos, o en penales si es necesario.

Los 9 triunfos de Racing en mano a mano ante River

Copa Competencia 1933: Racing 1 – River 0

Copa Británica 1945: Racing 3 – River 2

Copa Escobar 1949: Racing 3 – River 1

Liguilla 1987/88: Racing 4 – River 3

Supercopa Sudamericana 1988: Racing 3 – River 2

Copa Centenario 1993: Racing 1 – River 0

Copa Libertadores 1997: Racing 4 (5) – River 4 (3)

Copa Sudamericana 2002: Racing 1 – River 0

Copa Argentina 2012: Racing 0 (5) – River 0 (4)

Los 5 triunfos de River en mano a mano contra Racing

Copa Competencia 1932: River 1 – Racing 0

Copa Escobar 1939: River 0 (3) – Racing 0 (2)

Copa Británica 1946: River 4 – Racing 0

Copa Libertadores 2018: River 3 – Racing 1

Supercopa Argentina 2019: River 5 – Racing 0