Aplicaron derecho de admisión al primer barra de Independiente detenido tras el escándalo con U. de Chile

La Fiscalía de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Mariano Zitto, había ordenado la captura nacional e internacional de Jiménez Argüello semanas antes, hasta que finalmente fue detenido en Berazategui y puesto a disposición del Juzgado de Garantías Nº 3.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la decisión busca “neutralizar e impedir la presencia en los estadios de personas capaces de alterar el orden público”, reforzando así las medidas de prevención de la violencia en el fútbol argentino.