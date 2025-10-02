Ya clasificados: cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial Sub-20 de Chile
Tras golear a Australia y clasificar a octavos, la Albiceleste enfrenta a Italia en Valparaíso para definir el primer lugar del Grupo D: todos los detalles.
La Selección Argentina Sub 20 continúa a paso firme en el Mundial tras sus victorias frente a Cuba y Australia. Con la clasificación a octavos de final asegurada, el equipo de Diego Placente buscará quedarse con el liderazgo del Grupo D cuando enfrente a Italia en la última fecha de la fase inicial.
La Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 4 de octubre frente a Italia, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el mismo escenario de sus dos compromisos anteriores. El encuentro comenzará a las 20:00 horas (Argentina) y será transmitido por DSports y Telefe.
Con seis puntos en dos partidos, el conjunto dirigido por Diego Placente necesita al menos un empate para asegurarse el primer puesto del Grupo D. Italia, su próximo rival, viene de igualar 2-2 frente a Cuba.
Cómo llega la Selección Argentina Sub-20
- Debut: victoria 3-1 sobre Cuba.
- Segunda fecha: goleada 4-1 a Australia, con goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino.
- Clasificación: el triunfo le permitió meterse en los octavos de final con anticipación.
En ese último partido, la Selección mostró solidez ofensiva pese a un error defensivo que le permitió descontar a Australia. Sobre el final, dos golazos sentenciaron la goleada y aseguraron la clasificación.
Fixture de Argentina en el Mundial Sub-20
- 28 de septiembre: Argentina 3-1 Cuba
- 1 de octubre: Argentina 4-1 Australia
- 4 de octubre: Argentina vs. Italia – 20:00, Estadio Elías Figueroa Brander (Valparaíso)
- Octavos de final: día y horario a confirmar
La lista de la Selección Argentina en el Mundial Sub-20
- Santino Barbi (Talleres)
- Álvaro Busso (Vélez Sarsfield)
- Alain Gómez (Valencia)
- Dylan Gorosito (Boca Juniors)
- Santiago Fernández (Talleres)
- Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)
- Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
- Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata)
- Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
- Julio Soler (Bournemouth)
- Tomás Pérez (Porto)
- Milton Delgado (Boca Juniors)
- Tobías Andrada (Vélez Sarsfield)
- Álvaro Montoro (Botafogo)
- Valentino Acuña (Newell’s Old Boys)
- Santino Andino (Godoy Cruz)
- Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen)
- Ian Subiabre (River Plate)
- Mateo Silvetti (Inter Miami)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Maher Carrizo (Vélez Sarsfield)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario