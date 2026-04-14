Claudio Úbeda pone toda la carne al asador: Boca va con titulares ante Barcelona SC

Uno de los nombres que se mantendrá en el once es Agustín Marchesín, quien respondió de buena manera tras superar un desgarro en el aductor y le ganó la pulseada a Leandro Brey. Su actuación reciente dejó conforme al cuerpo técnico, que lo considera nuevamente en plenitud física. En la defensa, "Sifón" decidió sostener la estructura pese a algunas variantes que habían mostrado buen rendimiento en el último compromiso. La última línea buscará afianzarse tras algunas dudas, apostando a la continuidad como herramienta para ganar solidez.