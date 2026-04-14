Claudio Úbeda pone toda la carne al asador: Boca va con titulares ante Barcelona SC
El Xeneize no se guarda nada en la fase de grupos pese al inminente Superclásico ante River por el Torneo Apertura y presentará su mejor equipo en La Bombonera.
Boca afrontará un duelo clave ante Barcelona SC por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con una decisión fuerte: ir con lo mejor que tiene disponible. A pesar de la cercanía del Superclásico frente a River, el entrenador Claudio Úbeda optó por no rotar y volver a la base titular que viene utilizando en el certamen internacional.
Luego de haber preservado a varios futbolistas en el encuentro ante Independiente, el equipo recuperará a la mayoría de sus habituales titulares. La intención es clara: consolidarse en el Grupo D y dar un paso firme hacia la clasificación, sin especular con el calendario que se avecina. El partido se disputará desde las 21 en La Bombonera, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.
Uno de los nombres que se mantendrá en el once es Agustín Marchesín, quien respondió de buena manera tras superar un desgarro en el aductor y le ganó la pulseada a Leandro Brey. Su actuación reciente dejó conforme al cuerpo técnico, que lo considera nuevamente en plenitud física. En la defensa, "Sifón" decidió sostener la estructura pese a algunas variantes que habían mostrado buen rendimiento en el último compromiso. La última línea buscará afianzarse tras algunas dudas, apostando a la continuidad como herramienta para ganar solidez.
El mediocampo, en tanto, parece inamovible. La combinación entre Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado le da equilibrio al equipo, mientras que la aparición de Tomás Aranda, una de las jóvenes promesas surgidas de las inferiores, suma frescura y dinamismo en la zona ofensiva. En ataque, la dupla compuesta por Miguel Merentiel y Adam Bareiro también estará desde el inicio.
Si bien la presencia del uruguayo generó cierta incertidumbre por una molestia en el pubis tras el partido con Independiente, logró recuperarse y será titular, consolidando una sociedad ofensiva que viene dando resultados. De esta manera, el club de la Ribera realizará diez modificaciones respecto al equipo alternativo que jugó el último fin de semana, en una muestra clara de que el foco está puesto en la competencia continental.
La probable formación de Boca vs. Barcelona (SC) por la Copa Libertadores
- Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
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