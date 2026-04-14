Denunció a su exnovio por la difusión de un video íntimo y un mes después se quitó la vida
Ocurrió en Santiago del Estero. La mujer había acudido a la Justicia para denunciar maltrato físico, psicológico y la difusión de videos íntimos en grupos de WhatsApp.
La ciudad santiagueña de Pinto está conmocionada tras la muerte de Verónica Shadya Altamirano, una abogada y profesora de danza de 29 años. Su fallecimiento, ocurrido este sábado, desató una investigación judicial, ya que la joven había intentado buscar auxilio legal denunciando a su expareja apenas semanas atrás.
El cuerpo de Verónica fue hallado por su padre, un reconocido odontólogo de la zona, quien dio aviso a las autoridades. A partir de ese momento, los antecedentes de la víctima con la Justicia se volvieron el eje central de la causa.
De acuerdo a los datos obtenidos por los medios locales, Verónica había denunciado a su expareja el 1° de marzo en la Comisaría 17 de Pinto. Lo acusó de ejercer violencia física y psicológica sobre ella y por haber difundido un video en el que ambos aparecían manteniendo relaciones sexuales.
Pese al hermetismo en torno a la denuncia y la tragedia que ahora está siendo investigada, trascendió parte de la acusación hecha por Altamirano. En su declaración, la mujer dijo que había decidido terminar el vínculo el 26 de febrero. Con esto quiso aclarar que la relación estaba terminada, luego de varias idas y vueltas.
Sobre lo último, Verónica reveló que cada vez que intentaba denunciarlo, él la amenazaba. Además, reveló que el acusado ya habría tenido comportamientos similares con parejas anteriores. En su presentación judicial, la abogada solicitó expresamente que se tomaran medidas para que el agresor "depusiera sus actitudes".
Vernónica había explicado: “Era insostenible por el constante maltrato psicológico, verbal y violencia sexual y física que padecía”. Más adelante, la abogada denunció que a fines de febrero tomó conocimiento por parte de un conocido que en una reunión “de amigos”, su expareja “comenzó a divulgar y comentar acerca de su sexualidad, como también mostrar imágenes íntimas”.
Sobre este punto, la chica aclaró que el acusado “había enviado esas imágenes y divulgaciones a un grupo de WhatsApp”. En la presentación, la denunciante también solicitó a las autoridades “tomar medidas en el caso para que esta persona deponga esas actitudes”.
Sobre el final, la abogada reveló a los policías que el hombre habría tenido las mismas acciones y conductas con otras exparejas. Sumado a ello, la chica explicó que cada vez que le decía que lo iba a denunciar, él la amenazaba.
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