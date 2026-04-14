Denunció a su exnovio por la difusión de un video íntimo y un mes después se quitó la vida

Vernónica había explicado: “Era insostenible por el constante maltrato psicológico, verbal y violencia sexual y física que padecía”. Más adelante, la abogada denunció que a fines de febrero tomó conocimiento por parte de un conocido que en una reunión “de amigos”, su expareja “comenzó a divulgar y comentar acerca de su sexualidad, como también mostrar imágenes íntimas”.

Sobre este punto, la chica aclaró que el acusado “había enviado esas imágenes y divulgaciones a un grupo de WhatsApp”. En la presentación, la denunciante también solicitó a las autoridades “tomar medidas en el caso para que esta persona deponga esas actitudes”.

Sobre el final, la abogada reveló a los policías que el hombre habría tenido las mismas acciones y conductas con otras exparejas. Sumado a ello, la chica explicó que cada vez que le decía que lo iba a denunciar, él la amenazaba.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

Si vos, algún familiar o allegado tuyo está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés comunicarte al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) (011) 5275-1135 ó 0800 345 1435 (desde todo el país).