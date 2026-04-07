El 11 de Boca para el debut en Copa Libertadores: Úbeda apuesta por su equipo ideal
Con la única ausencia confirmada de Agustín Marchesín, el entrenador pondría en cancha a su formación titular para enfrentar a Universidad Católica en Chile.
Boca se prepara para su estreno en la Copa Libertadores 2026 con una idea clara: apostar por lo mejor que tiene a disposición. Este martes desde las 21.30, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda visitará a Universidad Católica en el estadio Claro Arena, en el marco de la primera fecha del Grupo D. Para este compromiso, el entrenador planea utilizar una alineación que se acerca mucho a su once ideal, con la única baja obligada de Agustín Marchesín.
El arquero continúa recuperándose de un desgarro grado III en el aductor derecho, lesión que sufrió en el encuentro ante Instituto. Si bien integra la lista de convocados, no está en condiciones de ser titular, por lo que el arco estará en manos de Leandro Brey, quien tendrá una nueva oportunidad para mostrarse en un escenario de exigencia internacional.
En la última presentación frente a Talleres, donde el Xeneize se impuso por 1-0, el técnico optó por rotar completamente la defensa. Sin embargo, para este debut copero volverían los habituales titulares: Marcelo Weigandt ocuparía el lateral derecho, mientras que la zaga central estaría compuesta por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa. En el sector izquierdo, Lautaro Blanco completaría la última línea.
El mediocampo también presentaría modificaciones respecto al último partido. Leandro Paredes regresaría a la titularidad tras haber sido suplente en Córdoba, luego de su participación con la Selección Argentina ante Zambia. Junto a él estaría Santiago Ascacíbar, quien ya dejó atrás su lesión muscular y sumó minutos recientemente. Ambos ingresarían en lugar de Tomás Belmonte y Ander Herrera.
En la zona ofensiva, Tomás Aranda se mantendría como una de las piezas clave en la generación de juego, consolidándose como el nexo entre el mediocampo y la delantera. Arriba, la dupla estaría integrada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro, en una apuesta por potencia y presencia en el área rival. De esta manera, el club de la Ribera buscará comenzar su camino en la Libertadores con una actuación sólida que le permita sumar sus primeros puntos y, al mismo tiempo, dejar atrás las dudas que han marcado sus debuts en los últimos años.
La posible formación de Boca vs. Universidad Católica por Copa Libertadores
- Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
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