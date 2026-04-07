El 11 de Boca para el debut en Copa Libertadores: Úbeda apuesta por su equipo ideal

En la zona ofensiva, Tomás Aranda se mantendría como una de las piezas clave en la generación de juego, consolidándose como el nexo entre el mediocampo y la delantera. Arriba, la dupla estaría integrada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro, en una apuesta por potencia y presencia en el área rival. De esta manera, el club de la Ribera buscará comenzar su camino en la Libertadores con una actuación sólida que le permita sumar sus primeros puntos y, al mismo tiempo, dejar atrás las dudas que han marcado sus debuts en los últimos años.