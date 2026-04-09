Claudio Úbeda recordó a Miguel Ángel Russo en su cumpleaños con un emotivo mensaje desde Boca

Las palabras de Claudio Úbeda para Miguel Ángel Russo luego del triunfo de Boca<

Tras el triunfo por 2-1 frente a Universidad Católica, el técnico fue consultado en conferencia de prensa por el histórico entrenador, fallecido en octubre de 2025, y no pudo evitar conmoverse al traerlo a la memoria. En ese contexto, compartió qué enseñanzas le habría transmitido en un partido de estas características, marcando la influencia que aún mantiene en su forma de entender el juego.

“Él siempre en estos momentos, que no son los límites, pero sí son importantes y sí hay que ponerse duro. En eso de ponerse duro hablamos de ser un equipo bien estructurado cuando no tenemos la pelota y también cuando la tenemos. Aprender a cambiar rápido en la fase de ofensiva a defensiva, interpretarlo bien, pasar línea de pelota y ser agresivo para la marca”, expresó Úbeda, dejando en claro cuánto lo marcó Russo en su carrera como entrenador.

Embed "ÉL SIEMPRE EN ESTOS MOMENTOS DECÍA QUE HABÍA QUE PONERSE DUROS". Tras el triunfo en el debut, Ubeda recordó a Miguelo Russo analizando la victoria de Boca.



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