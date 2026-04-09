Claudio Úbeda recordó a Miguel Ángel Russo en su cumpleaños con un emotivo mensaje desde Boca
El Sifón homenajeó a Miguel Russo en el día de su cumpleaños con un mensaje en redes. El actual DT de Boca recordó a su histórico compañero de cuerpo técnico.
A seis meses y un día de la noticia que conmovió al fútbol argentino, este 9 de abril se recuerda el cumpleaños de Miguel Ángel Russo, histórico futbolista y entrenador que falleció el 8 de octubre mientras se desempeñaba como director técnico de Boca. En ese contexto, Claudio Úbeda, actual entrenador del Xeneize, publicó un sentido homenaje en sus redes sociales para recordar a quien fue su referente durante años dentro del cuerpo técnico.
El Sifón compartió una imagen en la que ambos aparecen abrazados y sonrientes, reflejando la cercanía que construyeron a lo largo de su trayectoria profesional. Junto a la foto, el entrenador escribió: “¡Siempre recordándote así, en este día tan especial!“. Se trata de un momento especialmente significativo, ya que es el primer cumpleaños de Russo desde su fallecimiento, lo que generó un fuerte impacto en su entorno más cercano y en el mundo del fútbol.
Durante los últimos años, Russo había incorporado al Sifón como una pieza clave dentro de su equipo de trabajo. Compartieron experiencias en Al Nassr de Arabia Saudita, Rosario Central, San Lorenzo y también en Boca, donde asumieron en el inicio del ciclo que tuvo como objetivo el Mundial de Clubes de junio de 2025.
En el tramo final de la etapa de Russo en el Xeneize, Úbeda tuvo un rol determinante. Debido a complicaciones de salud, el experimentado entrenador debió ausentarse en varias prácticas y en dos partidos consecutivos, encuentros en los que el Sifón estuvo al frente del equipo en un contexto complejo.
Tras el fallecimiento de Russo, Juan Román Riquelme decidió confiar en Úbeda para continuar el proyecto deportivo, manteniendo la línea de trabajo que ambos habían desarrollado durante años. Desde entonces, el entrenador sigue al frente del plantel profesional, manteniendo vivo el legado de quien fue su principal referente en la conducción técnica.
Las palabras de Claudio Úbeda para Miguel Ángel Russo luego del triunfo de Boca<
Tras el triunfo por 2-1 frente a Universidad Católica, el técnico fue consultado en conferencia de prensa por el histórico entrenador, fallecido en octubre de 2025, y no pudo evitar conmoverse al traerlo a la memoria. En ese contexto, compartió qué enseñanzas le habría transmitido en un partido de estas características, marcando la influencia que aún mantiene en su forma de entender el juego.
“Él siempre en estos momentos, que no son los límites, pero sí son importantes y sí hay que ponerse duro. En eso de ponerse duro hablamos de ser un equipo bien estructurado cuando no tenemos la pelota y también cuando la tenemos. Aprender a cambiar rápido en la fase de ofensiva a defensiva, interpretarlo bien, pasar línea de pelota y ser agresivo para la marca”, expresó Úbeda, dejando en claro cuánto lo marcó Russo en su carrera como entrenador.
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