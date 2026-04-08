Video: Claudio Úbeda recordó a Russo con emoción tras el debut copero de Boca en Chile
El entrenador del Xeneize se conmovió al evocar a su mentor luego del triunfo ante Universidad Católica y destacó la fortaleza del equipo en un contexto exigente.
Boca comenzó su participación en la Copa Libertadores 2026 con una victoria importante en Santiago de Chile y, más allá del resultado positivo, el partido dejó momentos cargados de emoción para Claudio Úbeda. El entrenador del conjunto de la Ribera no solo analizó el rendimiento de sus dirigidos, sino que también se permitió un instante de sensibilidad al recordar a Miguel Ángel Russo, una figura clave en su carrera.
Tras el triunfo por 2-1 frente a Universidad Católica, el técnico fue consultado en conferencia de prensa por el histórico entrenador, fallecido en octubre de 2025, y no pudo evitar conmoverse al traerlo a la memoria. En ese contexto, compartió qué enseñanzas le habría transmitido en un partido de estas características, marcando la influencia que aún mantiene en su forma de entender el juego.
“Él siempre en estos momentos, que no son los límites, pero sí son importantes y sí hay que ponerse duro. En eso de ponerse duro hablamos de ser un equipo bien estructurado cuando no tenemos la pelota y también cuando la tenemos. Aprender a cambiar rápido en la fase de ofensiva a defensiva, interpretarlo bien, pasar línea de pelota y ser agresivo para la marca”, expresó Úbeda, dejando en claro cuánto lo marcó Russo en su carrera como entrenador.
Más allá de ese recuerdo, el DT también se enfocó en el análisis del partido y valoró el rendimiento de su equipo en un escenario complejo. El club de la Ribera logró imponerse en condición de visitante, algo que siempre tiene un peso extra en el contexto de la Copa Libertadores. “Estamos contentos con el resultado, el equipo encontró el gol rápido y jugamos bien. Intentamos siempre salir jugando y cuando no podíamos bajo presión intentamos saltar líneas y después es el típico partido de Copa Libertadores”, explicó.
El entrenador también hizo referencia a los momentos más ásperos del encuentro, en los que el rival intentó reaccionar y complicar el trámite. “Por momentos se puso más friccionado el partido y se generó algún conflicto y después jugamos contra un rival importante que también tiene capacidad como para intentar equilibrar un poco el resultado, nos puso un poco en riesgo sobre el final, pero lo supimos cerrar bien”, agregó.
Con este triunfo, el conjunto azul y oro dio un paso firme en el inicio del torneo continental y sumó confianza de cara a lo que viene. El calendario no da respiro: el equipo deberá afrontar compromisos importantes tanto a nivel local como internacional, incluyendo un duelo ante Independiente y otro frente a Barcelona de Guayaquil, antes de llegar al Superclásico contra River.
En ese contexto, la figura de Russo, el último director técnico campeón de la Copa Libertadores con la institución, aparece como una referencia constante para Úbeda, no solo en lo táctico sino también en lo emocional. Su legado sigue presente en cada decisión, y en noches como esta, donde el equipo responde, su recuerdo cobra aún más fuerza.
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