Video: Claudio Úbeda recordó a Russo con emoción tras el debut copero de Boca en Chile

russo ubeda

Con este triunfo, el conjunto azul y oro dio un paso firme en el inicio del torneo continental y sumó confianza de cara a lo que viene. El calendario no da respiro: el equipo deberá afrontar compromisos importantes tanto a nivel local como internacional, incluyendo un duelo ante Independiente y otro frente a Barcelona de Guayaquil, antes de llegar al Superclásico contra River.

En ese contexto, la figura de Russo, el último director técnico campeón de la Copa Libertadores con la institución, aparece como una referencia constante para Úbeda, no solo en lo táctico sino también en lo emocional. Su legado sigue presente en cada decisión, y en noches como esta, donde el equipo responde, su recuerdo cobra aún más fuerza.