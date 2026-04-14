Luis Caputo: "Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas"
El ministro de Economía aseguró que desde abril comenzará una desaceleración sostenida y auguró un período de crecimiento que podría ser el mejor en décadas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, trazó un panorama optimista sobre el rumbo económico del país durante su exposición en el Amcham Summit 2026. Allí, sostuvo que la inflación retomará un sendero descendente en los próximos meses y anticipó un ciclo de crecimiento que, según sus palabras, podría ser histórico. Durante su intervención, explicó que el reciente repunte inflacionario estuvo vinculado al contexto electoral y a una caída en la demanda de dinero.
“La inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, una caída de la demanda, o una combinación entre ambos”, afirmó el funcionario. En esa línea, detalló que ese proceso derivó en una suba del índice de precios, un aumento del riesgo país y una desaceleración del crecimiento económico. Sin embargo, destacó que ese escenario comenzaría a revertirse en el corto plazo. “Estamos purgando esa caída en la demanda de dinero”, señaló.
Caputo planteó que ya se observan señales positivas: “La parte positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante”, aseguró, reforzando la idea de un cambio de tendencia.
El ministro fue aún más contundente al referirse al futuro de la economía argentina. “Creo que vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento. Mientras hagamos las cosas que estamos haciendo, la inflación va a tener certificado de defunción. El cuándo depende de cuánto se recupere la demanda de dinero, la confianza y las tasas de interés, que ya están bajando”, afirmó.
Además, proyectó un escenario favorable para los próximos meses: “Entramos en un proceso virtuoso. A partir de abril, los próximos 18 o 20 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”.
El titular del Palacio de Hacienda fundamentó su optimismo en la estabilización del frente macroeconómico, especialmente en el plano financiero. Según indicó, este ordenamiento es clave para atraer inversiones. “Si no hay previsibilidad no hay inversiones. Se ha hecho un trabajo que en Argentina no se había hecho nunca”, expresó.
Por último, también destacó el rol del presidente Javier Milei en el escenario internacional, al afirmar que su figura genera interés en el exterior. “El caso argentino genera admiración en el mundo. Eso es una suerte de atajo hacia las inversiones”, concluyó. Con este diagnóstico, el Gobierno apuesta a consolidar una etapa de estabilidad y crecimiento, aunque el desafío seguirá siendo sostener las condiciones necesarias para que esas proyecciones se materialicen en la economía real.
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