Luis Caputo: "Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas"

El titular del Palacio de Hacienda fundamentó su optimismo en la estabilización del frente macroeconómico, especialmente en el plano financiero. Según indicó, este ordenamiento es clave para atraer inversiones. “Si no hay previsibilidad no hay inversiones. Se ha hecho un trabajo que en Argentina no se había hecho nunca”, expresó.

Por último, también destacó el rol del presidente Javier Milei en el escenario internacional, al afirmar que su figura genera interés en el exterior. “El caso argentino genera admiración en el mundo. Eso es una suerte de atajo hacia las inversiones”, concluyó. Con este diagnóstico, el Gobierno apuesta a consolidar una etapa de estabilidad y crecimiento, aunque el desafío seguirá siendo sostener las condiciones necesarias para que esas proyecciones se materialicen en la economía real.