Los 11 cambios que hizo Claudio Úbeda en Boca para recibir a Independiente

Nicolás Figal por Lautaro Di Lollo

El ex Independiente, uno de los jugadores con más experiencia del plantel, vuelve a la titularidad en lo que será apenas su sexto encuentro en 18 meses. Ante el gran nivel del juvenil Di Lollo, Figal corre de atrás y necesita aprovechar estos minutos.

Marco Pellegrino por Ayrton Costa

El ex Huracán parece estar en un mejor momento que su competidor directo. Su inclusión en esta defensa alternativa busca consolidarlo como un recambio confiable para el primer equipo, peleando palmo a palmo la posibilidad de jugar frente a River.

Malcom Braida por Lautaro Blanco

Con las salidas de Marcelo Saracchi y Frank Fabra, Blanco quedó como el dueño absoluto de la banda izquierda. Sin embargo, Braida se adaptó bien a la posición y suma un rodaje saludable para ser una alternativa de jerarquía cuando el equipo lo requiera.

Ander Herrera por Santiago Ascacibar

El mediocampista español ocupará el lugar del "Ruso". Aunque tiene características menos dinámicas, su principal tarea será ejercer como líder anímico y ordenar a una línea de volantes plagada de juventud. Es una pieza fundamental de recambio para el cuerpo técnico.

Tomás Belmonte por Leandro Paredes

El ingreso de Belmonte se da por obligación (Paredes está suspendido) y por convicción táctica. Cada vez más adaptado al Mundo Boca, tiene la oportunidad de afianzarse y darle un respiro clave al capitán del equipo.

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Camilo Rey Domenech por Milton Delgado

Es la gran sorpresa del mediocampo. Rey Domenech, que no tenía continuidad desde la época de Fernando Gago, volvió a ser considerado por Ubeda y es la mayor apuesta para que el equipo logre proponer juego en un contexto de mucha rotación.

Alan Velasco por Tomás Aranda

Una variante necesaria para darle aire al juvenil Aranda, de gran desgaste reciente. Velasco recibe una nueva chance para demostrar su capacidad de desequilibrio, devolver la confianza de la dirigencia y revertir la mirada de reojo de los hinchas.

Ángel Romero por Miguel Merentiel

El delantero paraguayo tendrá la difícil tarea de suplir el enorme despliegue físico y goleador de la "Bestia". Aportará su sobrada jerarquía y experiencia para demostrar que puede ser una alternativa ofensiva importante.

Milton Giménez por Adam Bareiro

Relegado tras una larga recuperación por pubalgia y el excelente desembarco de Bareiro en el club, Giménez necesita imperiosamente reencontrarse con el gol. Si logra aportar en la red, volverá a estar en carrera como el 9 de recambio.