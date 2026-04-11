Los 11 cambios que hizo Claudio Úbeda en Boca para recibir a Independiente
El entrenador de Boca dispuso una rotación total del equipo para el clásico de este sábado en la Bombonera, priorizando el Superclásico y la Copa Libertadores.
El apretado calendario y la doble competencia llevaron a Claudio Úbeda a tomar una decisión drástica. De cara al clásico de este sábado frente a Independiente en la Bombonera, el DT de Boca pateó el tablero y dispuso una formación con 11 apellidos distintos a los que lograron el debut triunfal en la Copa Libertadores.
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Con la mira puesta en el certamen internacional y el inminente Superclásico ante River Plate que se disputará en ocho días, esta rotación masiva servirá para darle descanso a los titulares y brindar una oportunidad de oro a quienes pelean por ganarse un puesto.
Agustín Marchesin por Leandro Brey
La vuelta anticipada del arquero titular, en medio de su recuperación por un desgarro grado 3, tiene un objetivo claro: que sume ritmo de competencia cuanto antes para llegar en óptimas condiciones al partido del domingo 19 ante River. Si responde bien, recuperará su lugar.
Juan Barinaga por Marcelo Weigandt
Se trata de uno de los puestos más disputados. Ante la rotación completa de la defensa, el "Colo" Weigandt irá al banco de suplentes, aunque no se descarta que recupere el terreno ganado a lo largo del año. Barinaga tendrá la chance de mostrarse.
Nicolás Figal por Lautaro Di Lollo
El ex Independiente, uno de los jugadores con más experiencia del plantel, vuelve a la titularidad en lo que será apenas su sexto encuentro en 18 meses. Ante el gran nivel del juvenil Di Lollo, Figal corre de atrás y necesita aprovechar estos minutos.
Marco Pellegrino por Ayrton Costa
El ex Huracán parece estar en un mejor momento que su competidor directo. Su inclusión en esta defensa alternativa busca consolidarlo como un recambio confiable para el primer equipo, peleando palmo a palmo la posibilidad de jugar frente a River.
Malcom Braida por Lautaro Blanco
Con las salidas de Marcelo Saracchi y Frank Fabra, Blanco quedó como el dueño absoluto de la banda izquierda. Sin embargo, Braida se adaptó bien a la posición y suma un rodaje saludable para ser una alternativa de jerarquía cuando el equipo lo requiera.
Ander Herrera por Santiago Ascacibar
El mediocampista español ocupará el lugar del "Ruso". Aunque tiene características menos dinámicas, su principal tarea será ejercer como líder anímico y ordenar a una línea de volantes plagada de juventud. Es una pieza fundamental de recambio para el cuerpo técnico.
Tomás Belmonte por Leandro Paredes
El ingreso de Belmonte se da por obligación (Paredes está suspendido) y por convicción táctica. Cada vez más adaptado al Mundo Boca, tiene la oportunidad de afianzarse y darle un respiro clave al capitán del equipo.
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Camilo Rey Domenech por Milton Delgado
Es la gran sorpresa del mediocampo. Rey Domenech, que no tenía continuidad desde la época de Fernando Gago, volvió a ser considerado por Ubeda y es la mayor apuesta para que el equipo logre proponer juego en un contexto de mucha rotación.
Alan Velasco por Tomás Aranda
Una variante necesaria para darle aire al juvenil Aranda, de gran desgaste reciente. Velasco recibe una nueva chance para demostrar su capacidad de desequilibrio, devolver la confianza de la dirigencia y revertir la mirada de reojo de los hinchas.
Ángel Romero por Miguel Merentiel
El delantero paraguayo tendrá la difícil tarea de suplir el enorme despliegue físico y goleador de la "Bestia". Aportará su sobrada jerarquía y experiencia para demostrar que puede ser una alternativa ofensiva importante.
Milton Giménez por Adam Bareiro
Relegado tras una larga recuperación por pubalgia y el excelente desembarco de Bareiro en el club, Giménez necesita imperiosamente reencontrarse con el gol. Si logra aportar en la red, volverá a estar en carrera como el 9 de recambio.
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