San Lorenzo fue eliminado por un club de barrio en el que su presidente jugó con 51 años

La historia de Recoleta, el verdugo de San Lorenzo

Embed - ENTRÓ EL PRESI Con 51 años, 11 meses y 20 días, ingresó al campo de juego Luis Vidal, el presidente de Recoleta, para jugar los últimos minutos del partido contra Nacional por la fecha 22 del Clausura. #ClausuraAPF2025 | Tigo Sports PY

El sorpresivo rival que dejó con las manos vacías al Ciclón en el Grupo D está liderado por Luis Vidal, el máximo dirigente del Club Recoleta que marcó un hito sin precedentes en el fútbol sudamericano. Con casi 52 años, se convirtió en el jugador de mayor edad en debutar en la Primera División de su país y cumplió el sueño de su vida.