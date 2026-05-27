San Lorenzo fue eliminado por un club de barrio en el que su presidente jugó con 51 años
El sueño de San Lorenzo en la Copa Sudamericana se terminó de la manera menos pensada tras caer sorpresivamente contra un club presidido por un jugador.
La ilusión de San Lorenzo en el ámbito internacional llegó a su fin de la manera más inesperada. El conjunto de Boedo cayó derrotado en el Nuevo Gasómetro y se despidió del certamen continental frente a Deportivo Recoleta, una humilde institución de Paraguay que esconde una historia dirigencial verdaderamente insólita.
La historia de Recoleta, el verdugo de San Lorenzo
El sorpresivo rival que dejó con las manos vacías al Ciclón en el Grupo D está liderado por Luis Vidal, el máximo dirigente del Club Recoleta que marcó un hito sin precedentes en el fútbol sudamericano. Con casi 52 años, se convirtió en el jugador de mayor edad en debutar en la Primera División de su país y cumplió el sueño de su vida.
Bajo su inusual gestión, la institución experimentó un ascenso meteórico. Cuando Vidal asumió la presidencia en 2019, el equipo se encontraba estancado en la Tercera División. Seis años más tarde, lograron la histórica hazaña de competir en la Copa Sudamericana. Incluso, el propio presidente fue inscripto en la lista de buena fe para disputar el torneo continental.
IMPORTANTE: Papelón de San Lorenzo: cayó de local ante Recoleta y quedó eliminado de la Copa Sudamericana
Aunque en Paraguay la normativa prohíbe ser dirigente y futbolista en simultáneo, esa restricción no aplicaría para las competencias internacionales oficiales. Con un modesto promedio de edad de 24 años en su plantilla y jugadores con pasado en el fútbol argentino como Marcelo Cañete, el sorpresivo equipo guaraní logró dar el gran batacazo en Buenos Aires y profundizar la actual crisis institucional azulgrana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario