La emoción de Matías Cóccaro con una nena que lo despidió de Huracán entre lágrimas

Embed Matías Cóccaro se va de Huracán y una nena, llorando, le agradece por todo.



Al ver esto el propio jugador SE EMOCIONA mientras le da un abrazo.



Es sólo fútbol, dicen. pic.twitter.com/GReGQh2Nu2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 22, 2024

"Ya me piden que vuelva. Es terrible lo que se vive acá, una locura. Es muy lindo lo que se generó. Mucha felicidad por lo que se generó con el hincha. Creo que fue producto al trabajo de uno, a la seriedad, al compromiso. Feliz con eso. Mis compañeros están contentos porque es un progreso personal. Me están obligando a que venga a tomar mate. Es difícil despedirse pero hay que hacerlo", expresó el delantero uruguayo en TyC Sports Verano

Y además, agregó: "Muy contento por lo que se generó, por este final. A disfrutar los últimos días que me quedan acá. El argentino es un fútbol muy complejo, difícil de jugar, muy particular, con un montón de condicionantes. Tiene un factor psicológico importante, tenés que estar preparado al 100 psicológicamente, es todo acá porque lo extrafutbolístico te puede condicionar a la hora de jugar. A mí me encanta ese ida y vuelta. A veces te pueden salir las cosas bien o mal pero si uno se entrega al 100, tiene que estar tranquilo con uno mismo".