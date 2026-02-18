Franco Colapinto se suma a la temporada 8 de "Fórmula 1: Drive to Survive" en Netflix
La plataforma acaba de confirmar que el piloto argentino será parte de la serie documental que sigue el detrás del campeonato mundial.
La expectativa por el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1 ha encontrado, desde hace años, su prólogo ideal en la pantalla chica. Como es habitual desde 2019, la serie documental "Drive to Survive" se prepara para resumir los hitos más impactantes del año anterior a través de diez episodios cargados de adrenalina. A escasas tres semanas de que el semáforo se apague en el Gran Premio de Australia, Netflix ha revelado el tráiler oficial de su octava temporada, ofreciendo un vistazo electrizante a lo ocurrido en el campeonato 2025.
El adelanto audiovisual, difundido a través de los canales oficiales de la plataforma, pone el foco en la feroz disputa que mantuvo en vilo a los fanáticos durante el año pasado. El relato se centra en la batalla a tres bandas protagonizada por Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris, destacando el camino que llevó a este último a consagrarse finalmente como el nuevo campeón del mundo.
Más allá de la lucha por la cima, el tráiler no esquiva los conflictos internos que sacudieron a las escuderías. Uno de los puntos más álgidos que se anticipan es el despido de Christian Horner, un suceso que marcó un antes y un después en la estructura de Red Bull. Asimismo, la serie profundiza en la inestabilidad de Alpine, equipo que vivió una drástica rotación de pilotos promediando la séptima fecha del calendario.
En este contexto de máxima presión, la figura de Flavio Briatore recupera protagonismo con una intervención que ya está dando que hablar. Ante la consulta directa sobre si disfruta al desvincular personal de sus filas, el italiano sentenció con frialdad: “Si la gente no hace su trabajo, sí”.
Esta declaración es utilizada por el montaje de la serie para ilustrar la salida de Jack Doohan. El tráiler conecta las palabras de Briatore con imágenes del joven australiano y, acto seguido, muestra el aparatoso accidente que selló su destino en la máxima categoría: aquel choque en la primera curva del Circuito de Suzuka tras abrir el DRS de forma indebida durante las prácticas del GP de Japón.
Como no podía ser de otra manera, el fenómeno Franco Colapinto también reclama su lugar en esta nueva entrega. Aunque su aparición en el adelanto es fugaz, el piloto argentino protagoniza un momento descontracturado que ha captado la atención de los seguidores locales.
Se trata de una frase suelta captada por los micrófonos de la producción, que funciona como un reclamo espontáneo hacia el equipo de filmación de Netflix, dejando entrever que el carisma del pilarense volverá a ser uno de los condimentos especiales de la serie mientras la categoría se prepara para desembarcar en Oceanía y dar inicio formal al calendario 2026.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario