Franco Colapinto se suma a la temporada 8 de "Fórmula 1: Drive to Survive" en Netflix

Esta declaración es utilizada por el montaje de la serie para ilustrar la salida de Jack Doohan. El tráiler conecta las palabras de Briatore con imágenes del joven australiano y, acto seguido, muestra el aparatoso accidente que selló su destino en la máxima categoría: aquel choque en la primera curva del Circuito de Suzuka tras abrir el DRS de forma indebida durante las prácticas del GP de Japón.

Como no podía ser de otra manera, el fenómeno Franco Colapinto también reclama su lugar en esta nueva entrega. Aunque su aparición en el adelanto es fugaz, el piloto argentino protagoniza un momento descontracturado que ha captado la atención de los seguidores locales.

Se trata de una frase suelta captada por los micrófonos de la producción, que funciona como un reclamo espontáneo hacia el equipo de filmación de Netflix, dejando entrever que el carisma del pilarense volverá a ser uno de los condimentos especiales de la serie mientras la categoría se prepara para desembarcar en Oceanía y dar inicio formal al calendario 2026.