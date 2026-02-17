Alpine reveló el día en el que Franco Colapinto saldrá a pista durante la última semana de pruebas en Bahréin
El argentino continuará con la puesta a punto del nuevo A526 de la escudería francesa de cara al inicio del campeonato.
La Fórmula 1 le pondrá punto final a su pretemporada esta semana con los tres días de ensayos que se llevarán a cabo en el circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin. En ese sentido, Franco Colapinto tendrá sus primeras cuatro horas disponibles arriba del A526 en la segunda sesión el miércoles por la tarde (de 9 de la mañana a 13hs de Argentina) y luego conducirá la jornada completa el jueves (de 4 de la mañana a 13hs de Argentina). Como contracara, Pierre Gasly abrirá la actividad del miércoles hasta el parate al mediodía de Baréin y luego tendrá el programa de tareas del viernes a cargo.
Cabe recordar que después de un muy mal 2025, en el que salió último en todos los rubros, Alpine afronta este año con un nuevo auto impulsado por un motor Mercedes.
La semana última Colapinto giró mañana y tarde el último día (viernes) y mostró velocidad y ritmo en el Alpine A526 como para ser optimistas: logró el octavo mejor tiempo (1m35s 806/1000), a 2s 137/1000 de Antonelli. Lo alentador del Alpine es que, en tandas largas en simulación de carrera y con dos compuestos diferentes de neumáticos, giró en el entorno de 1m39s a 1m40s por vuelta de manera sostenida y a un ritmo muy comparable al de otros pilotos con autos que en 2025 habían superado ampliamente al Alpine A525, tales como Haas, Williams y Racing Bulls.
Ese día, el argentino dio 144 vueltas, en un desempeño que contrastó con la media jornada del miércoles, en la que apenas pudo realizar 28 giros antes de tener que devolver el auto a boxes por problemas mecánicos.
Las sesiones de pretemporada en Baréin comenzarán este miércoles 18 y se extenderán hasta el viernes 20 de febrero. Las prácticas comenzarán a las 4 de la mañana de Argentina: el primer turno será hasta las 8 de la mañana. Luego, a las 9AM, se reiniciará con la sesión vespertina que durará hasta las 13hs. En este caso, todas las jornadas completas de pretemporada serán televisadas en Latinoamérica por Disney+ y Fox Sports.
