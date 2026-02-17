Alpine reveló el día en el que Franco Colapinto saldrá a pista durante la última semana de pruebas en Bahréin

La Fórmula 1 le pondrá punto final a su pretemporada esta semana con los tres días de ensayos que se llevarán a cabo en el circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin. En ese sentido, Franco Colapinto tendrá sus primeras cuatro horas disponibles arriba del A526 en la segunda sesión el miércoles por la tarde (de 9 de la mañana a 13hs de Argentina) y luego conducirá la jornada completa el jueves (de 4 de la mañana a 13hs de Argentina). Como contracara, Pierre Gasly abrirá la actividad del miércoles hasta el parate al mediodía de Baréin y luego tendrá el programa de tareas del viernes a cargo.