Franco Colapinto, en Baréin: "Mucho por aprender" en su tercera jornada de test de F1
El piloto argentino de Alpine completó 144 vueltas, superó a Pierre Gasly y sumó experiencia clave antes del inicio de la temporada de Fórmula 1.
Franco Colapinto cerró la tercera jornada de test de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin con un balance más que positivo. El joven piloto argentino volvió a subirse al Alpine A526 y completó 144 vueltas entre las sesiones de la mañana y la tarde, dejando atrás un despiste aislado y mostrando un ritmo sólido que lo ubicó sexto de manera extraoficial en tiempos.
Aunque Alpine no buscó registros rápidos, sino recopilar datos para optimizar el rendimiento del auto, el desempeño de Colapinto sorprendió y generó buenas sensaciones de cara a la temporada.
Tras estar al volante en la primera prueba y ceder la segunda a su compañero Pierre Gasly, Colapinto aprovechó la tercera para acumular experiencia y familiarizarse con el A526. “Fue positivo cerrar la semana con tantas vueltas completadas. Ahora viene un fin de semana cargado de análisis y comprensión de todo lo que vimos en pista”, declaró a Motorsport.
Según el pilarense, “el coche funcionó bien y pudimos centrarnos en girar mucho para seguir construyendo mi experiencia con el auto. Pierre tuvo un buen día ayer y desde esta mañana el auto se sintió estable, lo que me permitió ir ajustando todo tanda a tanda, vuelta a vuelta”.
El piloto destacó la combinación de rodaje y pruebas técnicas durante la jornada: “Empezamos a tener una sensación más detallada de cómo se comporta el auto. Terminamos la semana en un buen lugar, completando 318 vueltas como equipo, pero sabemos que queda mucho por hacer cuando se reanuden los tests. Hay mucho por aprender y cierro esta prueba en una situación mucho mejor que al inicio. Agradezco enormemente a todo el equipo por su trabajo esta semana”, agregó.
Con este rendimiento, Colapinto no solo mejora sus tiempos y consistencia en pista, sino que también consolida su rol dentro de Alpine. Cada vuelta girada aporta datos clave para la estrategia y el desarrollo del auto, factores determinantes en la Fórmula 1 moderna, donde la adaptación rápida y la acumulación de experiencia son fundamentales para un inicio de temporada competitivo.
