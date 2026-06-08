Colapinto se prepara para Barcelona: días y horarios del próximo desafío en la Fórmula 1

Los detalles del Circuito de Barcelona-Cataluña

El Circuito de Barcelona-Cataluña es considerado uno de los trazados más completos del calendario debido a la variedad de curvas y sectores que presenta. A lo largo de los años se transformó en una referencia para equipos e ingenieros por su capacidad para mostrar el verdadero rendimiento de cada monoplaza.

El circuito posee una extensión cercana a los 4,65 kilómetros y cuenta con 16 curvas que combinan sectores de alta velocidad con zonas más técnicas. Entre los puntos más exigentes aparecen las curvas 3 y 9, dos giros veloces que someten a los pilotos a enormes cargas laterales y ponen a prueba la resistencia física, especialmente en el cuello y los hombros.

Además, la gestión de los neumáticos suele convertirse en un factor determinante. Las largas curvas de apoyo castigan especialmente el compuesto delantero izquierdo, obligando a los equipos a trabajar cuidadosamente en la estrategia para minimizar el desgaste. Serán 66 vueltas para completar una distancia superior a los 307 kilómetros en uno de los escenarios más emblemáticos de la categoría.

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Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Barcelona

La actividad oficial comenzará el viernes 12 de junio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La primera práctica se desarrollará entre las 8:30 y las 9:30, mientras que la segunda tendrá lugar entre las 12:00 y las 13:00.

El sábado 13 será el turno de la tercera práctica libre, programada entre las 7:30 y las 8:30. Horas más tarde llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación, que comenzará a las 11:00 y definirá el orden de partida para la carrera principal.

Finalmente, el domingo 14 de junio se disputará el Gran Premio desde las 10:00 de la mañana, horario de Argentina.

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: 8:30 - 9.30

8:30 - 9.30 Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 07:30 - 08:30

07:30 - 08:30 Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 14 de junio

Carrera: 10:00

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El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026

Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - FINALIZADO

Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - FINALIZADO

Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - FINALIZADO

Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA

Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA

Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO

Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO

Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - REALIZADO

Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - PRÓXIMAMENTE

Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio

Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio

Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio

Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio

Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto

Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre

Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre

Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre

Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre

Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre

Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre