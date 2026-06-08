Colapinto se prepara para Barcelona: días y horarios del próximo desafío en la Fórmula 1
Tras un complicado paso por Mónaco, el piloto argentino afrontará una nueva fecha del campeonato en uno de los circuitos más tradicionales y exigentes del calendario.
La Fórmula 1 continuará su recorrido por Europa con la disputa del Gran Premio de Barcelona, correspondiente a la séptima fecha de la temporada 2026. Allí estará nuevamente Franco Colapinto, que buscará dejar atrás las dificultades que enfrentó en Mónaco y mejorar sus resultados al volante del Alpine.
El piloto argentino viene de finalizar en el puesto 15 en las calles del Principado, una carrera marcada por distintos incidentes y complicaciones estratégicas. Tras aquella competencia, reconoció su frustración por el desarrollo de la prueba y dejó en claro que el objetivo es recuperar terreno en Cataluña. Barcelona representa un escenario completamente diferente.
Para Colapinto, el desafío será doble. Por un lado, deberá adaptarse a las características de un trazado donde la aerodinámica cobra una importancia fundamental. Por otro, intentará aprovechar la experiencia acumulada durante las últimas carreras para acercarse a la zona de puntos.
Con el campeonato avanzando rápidamente y la necesidad de sumar experiencia y resultados, el pibe afrontará una nueva oportunidad para seguir creciendo dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial. Las tierras catalanas serán una prueba exigente, pero también una buena ocasión para demostrar evolución y dar un paso adelante en una temporada que recién comienza a tomar forma.
Los detalles del Circuito de Barcelona-Cataluña
El Circuito de Barcelona-Cataluña es considerado uno de los trazados más completos del calendario debido a la variedad de curvas y sectores que presenta. A lo largo de los años se transformó en una referencia para equipos e ingenieros por su capacidad para mostrar el verdadero rendimiento de cada monoplaza.
El circuito posee una extensión cercana a los 4,65 kilómetros y cuenta con 16 curvas que combinan sectores de alta velocidad con zonas más técnicas. Entre los puntos más exigentes aparecen las curvas 3 y 9, dos giros veloces que someten a los pilotos a enormes cargas laterales y ponen a prueba la resistencia física, especialmente en el cuello y los hombros.
Además, la gestión de los neumáticos suele convertirse en un factor determinante. Las largas curvas de apoyo castigan especialmente el compuesto delantero izquierdo, obligando a los equipos a trabajar cuidadosamente en la estrategia para minimizar el desgaste. Serán 66 vueltas para completar una distancia superior a los 307 kilómetros en uno de los escenarios más emblemáticos de la categoría.
Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Barcelona
La actividad oficial comenzará el viernes 12 de junio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La primera práctica se desarrollará entre las 8:30 y las 9:30, mientras que la segunda tendrá lugar entre las 12:00 y las 13:00.
El sábado 13 será el turno de la tercera práctica libre, programada entre las 7:30 y las 8:30. Horas más tarde llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación, que comenzará a las 11:00 y definirá el orden de partida para la carrera principal.
Finalmente, el domingo 14 de junio se disputará el Gran Premio desde las 10:00 de la mañana, horario de Argentina.
Viernes 12 de junio
- Práctica libre 1: 8:30 - 9.30
- Práctica libre 2: 12.00 - 13.00
Sábado 13 de junio
- Práctica libre 3: 07:30 - 08:30
- Clasificación: 11:00 - 12:00
Domingo 14 de junio
- Carrera: 10:00
El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - PRÓXIMAMENTE
- Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario