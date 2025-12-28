Colo Barco rompió el silencio y fue durísimo con Riquelme: "El hincha se dio cuenta"
El lateral recordó su conflictiva salida del Xeneize, apuntó contra Román y el Consejo de Fútbol y explicó por qué ejecutó la cláusula
Valentín Barco fue durante meses uno de los grandes mimados del hincha de Boca, pero su historia en el club no terminó como la de los ídolos. Su salida, a comienzos de 2024, estuvo marcada por tensiones con la dirigencia y un fuerte cortocircuito con el entonces Consejo de Fútbol, que derivó en un portazo que todavía genera repercusiones.
La ejecución de la cláusula de rescisión para pasar a Brighton, valuada en 10 millones de dólares, desató una fuerte polémica y motivó críticas públicas de Juan Román Riquelme, quien por entonces cuestionó con dureza la decisión del jugador y su entorno.
Con el paso del tiempo, el propio Barco volvió a referirse al tema y esta vez apuntó directamente a las declaraciones del presidente xeneize. “No me generó nada lo que dijo porque no me esperaba nada, entonces no me sorprendió. En ese momento el hincha se dio cuenta y estoy muy agradecido con ellos porque siempre me bancaron a muerte”, sostuvo.
La novela tuvo varios capítulos: un debut prometedor, rendimientos destacados y goles importantes, hasta que aparecieron las diferencias contractuales, las propuestas rechazadas y los tironeos que desgastaron la relación. Incluso, según su entorno, existieron advertencias de quedar al margen del plantel profesional si no renovaba.
En ese contexto, el futbolista relató los últimos intentos por llegar a un acuerdo antes de irse. “Los últimos días antes de irme había llamado a los del Consejo de Fútbol y no me contestó nadie. Como dije antes, creo que ya se dieron cuenta de cómo fueron las cosas. (A Riquelme) no le contestaría nada porque no vale la pena meterme ahí”, afirmó en una charla con Ezzequiel.
Además, dejó en claro que no tenía urgencia por emigrar: “Yo llamaba porque la idea nuestra era seguir seis meses o un año más en Boca pero ya pasó; estoy feliz por mi presente y porque se dieron cuenta de cómo fueron las cosas”.
El presente en Europa y la puerta abierta a Boca
Actualmente, Barco es una de las figuras de Racing de Estrasburgo, donde acumula 37 partidos, un gol y ocho asistencias, tras un inicio irregular en Brighton y un paso posterior por Sevilla. Con apenas 21 años, busca consolidarse en el fútbol europeo.
Pese al desgaste que provocó su salida, el vínculo emocional con el club sigue latente. “Como dije antes, me encantaría volver en un futuro porque estoy muy agradecido con la gente y me gustaría devolverles todo el cariño que me dieron”, aseguró, dejando abierta la posibilidad de un regreso a Boca más adelante.
