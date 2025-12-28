Colo Barco rompió el silencio y fue durísimo con Riquelme: "El hincha se dio cuenta"

Además, dejó en claro que no tenía urgencia por emigrar: “Yo llamaba porque la idea nuestra era seguir seis meses o un año más en Boca pero ya pasó; estoy feliz por mi presente y porque se dieron cuenta de cómo fueron las cosas”.

Por sus comentarios sobre las declaraciones de Juan Román Riquelme https://t.co/XgmmNBP7dF pic.twitter.com/JnBSei4zuS — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 28, 2025

El presente en Europa y la puerta abierta a Boca

Actualmente, Barco es una de las figuras de Racing de Estrasburgo, donde acumula 37 partidos, un gol y ocho asistencias, tras un inicio irregular en Brighton y un paso posterior por Sevilla. Con apenas 21 años, busca consolidarse en el fútbol europeo.

Pese al desgaste que provocó su salida, el vínculo emocional con el club sigue latente. “Como dije antes, me encantaría volver en un futuro porque estoy muy agradecido con la gente y me gustaría devolverles todo el cariño que me dieron”, aseguró, dejando abierta la posibilidad de un regreso a Boca más adelante.