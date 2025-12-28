Las tres salidas que Boca podría cerrar antes del regreso a los entrenamientos

A menos de una semana para la vuelta del plantel a los entrenamientos, prevista para el 2 de enero, la dirigencia de Boca ya se mueve con intensidad en el mercado de pases. Con Juan Román Riquelme a la cabeza y a la espera de una definición sobre la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador, el club comienza a diagramar el armado del plantel para la próxima temporada.