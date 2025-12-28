Las tres salidas que Boca podría cerrar antes del regreso a los entrenamientos
El Xeneize vuelve a entrenarse el 2 de enero y Riquelme analiza el mercado de pases con tres jugadores que tienen ofertas y podrían irse del club
A menos de una semana para la vuelta del plantel a los entrenamientos, prevista para el 2 de enero, la dirigencia de Boca ya se mueve con intensidad en el mercado de pases. Con Juan Román Riquelme a la cabeza y a la espera de una definición sobre la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador, el club comienza a diagramar el armado del plantel para la próxima temporada.
Mientras Marino Hinestroza aparece como el principal objetivo para reforzar el equipo, en el Xeneize también avanzan con una depuración del plantel. A los futbolistas que regresan de sus préstamos y no serán tenidos en cuenta, se suman otros jugadores que, pese a tener contrato, podrían cambiar de aire en los próximos días.
Los tres jugadores que podrían irse de Boca
Entre los nombres que aparecen con mayores chances de salida se encuentran Marcelo Weigandt, Jabes Saralegui y Brian Aguirre. Los tres cuentan con intereses concretos y su continuidad en Boca es poco probable de cara al inicio de la pretemporada.
- Jabes Saralegui viene de tener un muy buen paso por Tigre y, a sus 22 años, deberá regresar al club, aunque no sería tenido en cuenta. Desde su entorno ya manejan ofertas para que continúe sumando minutos fuera de Boca. Tigre busca un nuevo préstamo para disputar la Copa Sudamericana, mientras que Independiente lo pretende por pedido de Gustavo Quinteros y Huracán aparece como una opción más lejana. En caso de concretarse, sería una cesión con opción de compra.
- Marcelo Weigandt, por su parte, fue campeón de la MLS con Inter Miami y tuvo mayor continuidad que en etapas anteriores. Sin embargo, las Garzas no ejecutaron la opción de compra y cerraron la llegada de Facundo Mura, libre de Racing. Ante la superpoblación en su puesto, el lateral derecho de 25 años volvería a salir a préstamo, con Belgrano de Córdoba como el club mejor posicionado para sumarlo hasta 2026.
- Brian Aguirre y su caso es distinto. El extremo comenzó siendo titular con Úbeda, pero perdió terreno con el correr de los partidos y ni siquiera fue convocado para la semifinal ante Racing. Con escasa participación, buscará una salida en este mercado de pases y ya despertó el interés de Nacional y Peñarol. En este caso, Boca pretende vender su pase y recuperar los 5 millones de dólares que invirtió para traerlo desde Newell’s.
