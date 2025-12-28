Nació en Senegal, trabaja en Quilmes y protagonizó uno de los mejores KO del boxeo en 2025
Touba Niang, vendedor ambulante en Quilmes, nació en Senegal y fue figura en la FAB al noquear a Agustín Chávez en peso welter
El pasado 27 de diciembre, Touba Niang se robó todas las miradas en una velada disputada en la Federación Argentina de Boxeo. En un combate de peso welter pactado a ocho rounds, el senegalés derrotó por KO técnico en el quinto asalto a Agustín Chávez y protagonizó una de las definiciones más contundentes del año.
La noche tuvo varios combates atractivos, pero el desenlace del duelo entre Niang y Chávez fue el que quedó grabado en la memoria del público. La potencia y precisión del senegalés marcaron la diferencia y cerraron la pelea antes de lo previsto.
De Senegal a Quilmes, una historia de sacrificio
La vida de Touba Niang parece salida de una película. Nació en Senegal y emprendió un largo y riesgoso camino hasta llegar a la Argentina. Primero viajó en micro hasta España, luego cruzó en barco y más tarde pasó por Ecuador antes de arribar por vía terrestre al país, donde lo esperaba su hermano mayor, Abdou.
Desde su llegada, hace casi una década, Niang debió realizar distintos trabajos para salir adelante. Actualmente se gana la vida como vendedor ambulante en la peatonal Rivadavia de Quilmes, mientras persigue su sueño en el boxeo, deporte que practica desde 2021 y en el que se convirtió en profesional en 2024.
El KO en la FAB y su amor por Argentina
El combate ante Chávez tuvo un detalle que no pasó inadvertido: Niang salió a pelear con su pelo teñido con los colores de la bandera argentina, en una clara muestra de agradecimiento al país que lo recibió y le permitió desarrollarse.
Con 24 años, el boxeador se siente plenamente identificado con la cultura local. Además del boxeo, también se apasionó por el fútbol y adoptó a Boca como su equipo preferido. Mientras continúa vendiendo en Quilmes y entrenando a diario, Touba Niang ya dejó su huella con uno de los mejores KO de 2025 y sueña con seguir creciendo arriba del ring.
