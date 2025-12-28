Nació en Senegal, trabaja en Quilmes y protagonizó uno de los mejores KO del boxeo en 2025

image

Con 24 años, el boxeador se siente plenamente identificado con la cultura local. Además del boxeo, también se apasionó por el fútbol y adoptó a Boca como su equipo preferido. Mientras continúa vendiendo en Quilmes y entrenando a diario, Touba Niang ya dejó su huella con uno de los mejores KO de 2025 y sueña con seguir creciendo arriba del ring.