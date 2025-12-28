Cambios drásticos en el Monumental de River: se viene el techo y la capacidad llegará a 100 mil

Las mejoras no solo se concentraron en el Estadio Monumental. También hubo inversiones clave en el River Camp, el predio de Cantilo y las instalaciones sociales. Se renovó el Colegio River, se construyó un SUM de primer nivel, se duplicó la capacidad del estacionamiento interno y se realizaron múltiples obras que impactaron en la vida diaria de los socios. Sin embargo, el Monumental sigue siendo la gran obsesión. Tras las reformas realizadas durante la presidencia de Jorge Brito, que incluyeron la ampliación de tribunas inferiores y la creación de nuevos palcos, el club ahora se prepara para una nueva etapa.