Cambios drásticos en el Monumental de River: se viene el techo y la capacidad llegará a 100 mil
El Millonario avanza con nuevas obras en el Monumental: en 2026 comenzará el techado del estadio y se proyecta un aumento de la capacidad hasta los 100 mil espectadores
Desde la asunción de Rodolfo D’Onofrio a fines de 2013, River atravesó una profunda transformación institucional y deportiva. Tras acomodar las finanzas y recuperar el protagonismo futbolístico con títulos locales e internacionales, la dirigencia avanzó con un ambicioso plan de obras que cambió la fisonomía del club.
Las mejoras no solo se concentraron en el Estadio Monumental. También hubo inversiones clave en el River Camp, el predio de Cantilo y las instalaciones sociales. Se renovó el Colegio River, se construyó un SUM de primer nivel, se duplicó la capacidad del estacionamiento interno y se realizaron múltiples obras que impactaron en la vida diaria de los socios. Sin embargo, el Monumental sigue siendo la gran obsesión. Tras las reformas realizadas durante la presidencia de Jorge Brito, que incluyeron la ampliación de tribunas inferiores y la creación de nuevos palcos, el club ahora se prepara para una nueva etapa.
El techado del Monumental, el gran objetivo de River
En noviembre de 2025 asumió Stefano Di Carlo como presidente y, en sintonía con la gestión anterior, ya proyecta cambios de alto impacto. Según informó el periodista Gustavo Yarroch en Radio La Red, entre fines de enero y comienzos de febrero se anunciará oficialmente que en 2026 comenzará la construcción del techo del Estadio Monumental. Uno de los puntos más destacados del proyecto es que River no perderá la localía mientras se desarrollen las obras, un aspecto clave para sostener la masiva concurrencia de público partido tras partido.
River fue, por tercer año consecutivo, el club más convocante del mundo, con un promedio superior a los 85 mil espectadores por encuentro. Ante ese escenario, la dirigencia considera imprescindible un nuevo aumento de la capacidad.
El objetivo es ambicioso: llevar el Monumental a albergar cerca de 100 mil personas. Si bien aún resta definir el método constructivo, todo indica que estas obras se iniciarían también en 2026, en paralelo con el techado, consolidando al estadio como uno de los más imponentes del planeta.
