Fue compañero de Marcelo Gallardo y dejó el fútbol por otra pasión
Su gran rendimiento dentro del campo lo catapultó a Europa, aunque su verdadera pasión estaba arriba de los escenarios. Los detalles en la nota.
Juan “Iñaki” Antonio emergió como una de las grandes figuras de River, donde compartió vestuario con grandes figuras importantes del fútbol argentino. Si bien tenía todo para brillar dentro del verde césped, su verdadera pasión estaba arriba de los escenarios.
Formó la banda Francia 98, formada junto a su hermano, y empezó a construirse un camino dentro de la música a través de diferentes hitos. Además, en 2024, lanzó su primer disco, llamado “Buenas Decisiones”, y con el que atrapó la atención de cientos de oyentes.
Juan Antonio y su paso por el fútbol
Antonio dio sus primeros pasos como futbolista en las inferiores de la CAI de Comodoro Rivadavia, donde su rendimiento lo llevó rápidamente a destacarse. Ese nivel le permitió llegar a la Selección Argentina Sub-17 y disputar el Sudamericano de la categoría, un certamen que marcaría un antes y después en su vida.
Tras ese torneo, fue incorporado por River, club en el que continuó su formación y compartió plantel con jugadores de renombre, como Marcelo Gallardo. Años después, dio el paso al fútbol europeo y se instaló en Italia, donde jugó durante varias temporadas en el Brescia, Parma y Sampdoria.
Luego de un largo recorrido en el exterior, decidió cerrar su etapa como futbolista profesional y enfocarse por completo en la música, el camino que eligió para reinventarse fuera de las canchas.
Su vida después del retiro
Tras dejar el fútbol, Antonio se enfocó por completo en la música y formó Francia 98 junto a su hermano y su primo. El proyecto creció rápidamente y en 2024 lanzó su primer disco, "Buenas Decisiones", marcando el inicio de su nueva etapa artística.
