Fue compañero de Marcelo Gallardo y dejó el fútbol por otra pasión

Juan Antonio y su paso por el fútbol

Antonio 2 Antonio tuvo un paso por el Sampdoria de Italia.

Antonio dio sus primeros pasos como futbolista en las inferiores de la CAI de Comodoro Rivadavia, donde su rendimiento lo llevó rápidamente a destacarse. Ese nivel le permitió llegar a la Selección Argentina Sub-17 y disputar el Sudamericano de la categoría, un certamen que marcaría un antes y después en su vida.