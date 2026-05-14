Colombia presentó su prelista para el Mundial 2026 con fuerte presencia del fútbol argentino
Néstor Lorenzo confirmó la nómina preliminar de 55 futbolistas para la Copa del Mundo y entre los convocados aparecen ocho jugadores que actualmente militan en la Liga Profesional.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó oficialmente y las distintas selecciones empezaron a presentar las prelistas preliminares exigidas por la FIFA. En ese contexto, Colombia dio a conocer los 55 futbolistas reservados por Néstor Lorenzo para la próxima Copa del Mundo y el dato que más llamó la atención en Argentina fue la importante presencia de jugadores que actualmente compiten en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
El entrenador argentino incluyó en la nómina a varias de las principales figuras colombianas del momento, encabezadas por Luis Díaz, James Rodríguez y Daniel Muñoz, pero además decidió apostar fuerte por futbolistas que se desempeñan en el campeonato argentino y que todavía sueñan con ganarse un lugar definitivo entre los 26 convocados para el torneo.
Uno por uno, los ocho representantes del fútbol argentino que aparecen en la prelista de Colombia
Entre ellos se destacan nombres con recorrido y experiencia internacional, además de otros futbolistas que vienen teniendo un muy buen presente en sus respectivos clubes.
Uno de los convocados es Sebastián Villa, actual figura de Independiente Rivadavia. El delantero atraviesa un gran momento futbolístico y logró recuperar protagonismo después de su salida de Boca. Su nivel en Mendoza terminó llamando nuevamente la atención del cuerpo técnico colombiano.
También aparece Álvaro Montero, arquero de Vélez, quien pelea por meterse definitivamente entre los nombres que viajarán al Mundial. Otro de los incluidos es Jhohan Romaña, defensor de San Lorenzo y una de las piezas más regulares del conjunto azulgrana durante la temporada.
Rosario Central aporta a Jaminton Campaz, uno de los futbolistas colombianos de mejor rendimiento en el fútbol argentino durante los últimos años. El extremo ofensivo viene siendo determinante para el Canalla y mantiene intactas sus posibilidades de formar parte de la lista definitiva.
River es el club argentino con mayor representación colombiana dentro de la prelista. Juan Fernando Quintero vuelve a aparecer entre las opciones de Néstor Lorenzo gracias a toda su experiencia y jerarquía, mientras que Kevin Castaño también logró meterse entre los reservados para la Copa del Mundo.
La lista se completa con Edwuin Cetré, de Estudiantes de La Plata, y Santiago Arias, actual futbolista de Independiente. Ambos jugadores atraviesan realidades distintas pero siguen siendo considerados por el cuerpo técnico colombiano en este proceso mundialista.
Los 55 preconvocados de Colombia para el Mundial 2026
- Arqueros: Kevin Mier, Álvaro Montero, Andrés Mosquera, David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas
- Defensor: Juan Cabal, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Jhojan Romaña, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Santiago Arias, Andrés Felipe Román, Edier Ocampo, Daniel Muñoz, Álvaro Angúlo, Cristian Borja, Deiver Machado, Johan Mojica, Junior Hernández
- Mediocampistas: Wilmar Barrios, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Arias, Jorge Carrascal Jordan Barrera
- Delanteros: Yaser Asprilla, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Edwin Cetré, Luis Díaz, Sebastián Villa, Carlos Andrés Gómez, Jhon Stiven Mendoza, Juan Guillermo Cuadrado, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Juan Camilo Hernández, Luis Suárez, Neyser Villareal, Kevin Viveros.
Cuándo es el tiempo límite para presentar la lista final a la Copa del Mundo
La presentación de esta nómina preliminar no significa todavía la confirmación definitiva para el Mundial. La FIFA exige que cada seleccionado entregue inicialmente una lista amplia de 55 futbolistas, aunque posteriormente deberá reducirla a los 26 nombres oficiales que participarán del torneo.
La fecha límite para presentar la lista final será el 30 de mayo, aunque existe margen reglamentario hasta el 1 de junio. Finalmente, el 2 de junio la FIFA anunciará oficialmente las convocatorias definitivas de las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026.
El fixture de Colombia en el Mundial 2026
Colombia llega a esta Copa del Mundo con grandes expectativas luego de consolidar un proyecto competitivo bajo la conducción de Néstor Lorenzo. El seleccionado cafetero logró construir una base sólida mezclando experiencia y renovación, con futbolistas consolidados en Europa y varios jugadores destacados en Sudamérica.
En cuanto al fixture, Colombia integrará el Grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. El debut será el 17 de junio frente al seleccionado uzbeko en el Estadio Banorte de Ciudad de México. Posteriormente, el equipo cafetero se medirá ante RD Congo el 23 de junio en el Estadio Akron de Jalisco. La fase de grupos se cerrará el 27 de junio con un partido de alto voltaje frente a Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.
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