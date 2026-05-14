Colombia presentó su prelista para el Mundial 2026 con fuerte presencia del fútbol argentino

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También aparece Álvaro Montero, arquero de Vélez, quien pelea por meterse definitivamente entre los nombres que viajarán al Mundial. Otro de los incluidos es Jhohan Romaña, defensor de San Lorenzo y una de las piezas más regulares del conjunto azulgrana durante la temporada.

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Rosario Central aporta a Jaminton Campaz, uno de los futbolistas colombianos de mejor rendimiento en el fútbol argentino durante los últimos años. El extremo ofensivo viene siendo determinante para el Canalla y mantiene intactas sus posibilidades de formar parte de la lista definitiva.

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River es el club argentino con mayor representación colombiana dentro de la prelista. Juan Fernando Quintero vuelve a aparecer entre las opciones de Néstor Lorenzo gracias a toda su experiencia y jerarquía, mientras que Kevin Castaño también logró meterse entre los reservados para la Copa del Mundo.

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La lista se completa con Edwuin Cetré, de Estudiantes de La Plata, y Santiago Arias, actual futbolista de Independiente. Ambos jugadores atraviesan realidades distintas pero siguen siendo considerados por el cuerpo técnico colombiano en este proceso mundialista.

Los 55 preconvocados de Colombia para el Mundial 2026

Arqueros: Kevin Mier, Álvaro Montero, Andrés Mosquera, David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas

Kevin Mier, Álvaro Montero, Andrés Mosquera, David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas Defensor: Juan Cabal, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Jhojan Romaña, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Santiago Arias, Andrés Felipe Román, Edier Ocampo, Daniel Muñoz, Álvaro Angúlo, Cristian Borja, Deiver Machado, Johan Mojica, Junior Hernández

Juan Cabal, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Jhojan Romaña, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Santiago Arias, Andrés Felipe Román, Edier Ocampo, Daniel Muñoz, Álvaro Angúlo, Cristian Borja, Deiver Machado, Johan Mojica, Junior Hernández Mediocampistas: Wilmar Barrios, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Arias, Jorge Carrascal Jordan Barrera

Wilmar Barrios, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Arias, Jorge Carrascal Jordan Barrera Delanteros: Yaser Asprilla, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Edwin Cetré, Luis Díaz, Sebastián Villa, Carlos Andrés Gómez, Jhon Stiven Mendoza, Juan Guillermo Cuadrado, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Juan Camilo Hernández, Luis Suárez, Neyser Villareal, Kevin Viveros.

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Cuándo es el tiempo límite para presentar la lista final a la Copa del Mundo

La presentación de esta nómina preliminar no significa todavía la confirmación definitiva para el Mundial. La FIFA exige que cada seleccionado entregue inicialmente una lista amplia de 55 futbolistas, aunque posteriormente deberá reducirla a los 26 nombres oficiales que participarán del torneo.

La fecha límite para presentar la lista final será el 30 de mayo, aunque existe margen reglamentario hasta el 1 de junio. Finalmente, el 2 de junio la FIFA anunciará oficialmente las convocatorias definitivas de las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026.

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El fixture de Colombia en el Mundial 2026

Colombia llega a esta Copa del Mundo con grandes expectativas luego de consolidar un proyecto competitivo bajo la conducción de Néstor Lorenzo. El seleccionado cafetero logró construir una base sólida mezclando experiencia y renovación, con futbolistas consolidados en Europa y varios jugadores destacados en Sudamérica.

En cuanto al fixture, Colombia integrará el Grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán. El debut será el 17 de junio frente al seleccionado uzbeko en el Estadio Banorte de Ciudad de México. Posteriormente, el equipo cafetero se medirá ante RD Congo el 23 de junio en el Estadio Akron de Jalisco. La fase de grupos se cerrará el 27 de junio con un partido de alto voltaje frente a Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.