Mundial Sub 20: Colombia goleó a Eslovaquia y se metió en cuartos de final

El conjunto "cafetero" se quedará en San Juan ya que el próximo sábado a las 18 enfrentará a Italia o Inglaterra, que jugarán desde las 18 en La Plata.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Colombia: Luis Marquinez; Edier Ocampo, Kevin Mantilla, Andrés Salazar y Fernando Álvarez; Alexis Manyoma, Jhojan Torres y Gustavo Puerta; Óscar Cortés, Tomás Ángel y Yaser Asprilla. DT: Héctor Cárdenas.

Eslovaquia: Adam Danko; David Ovsonka, Marek Ujlaky y Sebastian Kosa; Samuel Kopasek, Damonik Snajder, Jan Murgas y Nicolas Sikula; Artur Gajdos, Timotej Jambor y Leo Sauer. DT: Albert Rusnak.

Goles en el segundo tiempo: 2m. Óscar Cortés (C); 5m. Yaser Asprilla (C); 7m. y 18m. Tomás Ángel (C); 41m. Timotej Jambor (E); 49m. Cortés (C).

Estadio: San Juan del Bicentenario

Árbitro: Mohammed Al Hoish (Arabia Saudita)

VAR: Guillermo Cuadra (España).

Embed Impressive displays from Brazil and Colombia! #U20WC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 31, 2023