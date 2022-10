Colón venció a Patronato y lo dejó al borde del descenso

Embed ¡GOL DE COLÓN Y ABRAZO CON EL PULGA! Wanchope marcó en Santa Fe el 1-0 vs. Patronato en la #LigaProfesional.





Síntesis

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Santiago Pierotti y Christian Bernardi; Luis Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Marcelo Saralegui.

Patronato: Facundo Altamirano; Lautaro Geminiani, Juan Guasone, Carlos Quintana y Facundo Cobos; Franco Leys, Sebastián Medina; Jorge Valdez Chamorro y Justo Giani; Jonathan Herrera y Axel Rodríguez. DT: Facundo Sava.

Gol en el primer tiempo: 24m Ábila de penal (C)

Cambios en el segundo tiempo: 1m Jonas Acevedo por Medina (P), Nicolás Castro por Franco Leys (P) y Marcelo Estigarribia por Rodríguez (P); 16m Brian Farioli por Pierotti (C) y Stefano Moreyra pòpr Leonel Picco (C); 29m Mauro Formica por Rodríguez (C); 29m Tiago Banega por Valdez Chamorro (P); 35m Alexander Sosa por Herrera (P); 41m Juan Sánchez Miño por Perlaza (C).

Amonestados en el primer tiempo: 23m Valdez Chamorro (P); 45m Leys (P).

Amonestados en el segundo tiempo: 22m Rodríguez (C); 23m Herrera (P).

Expulsión: 48m Formica (C).

Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Germán Delfino y Diego Verlotta.

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón).